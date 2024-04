Indemnización por el asesinato de Edwin Arrieta, además de ser una millonada, es clave en el futuro de Daniel Sancho

La defensa de la familia Arrieta afirmó que los padres del cirujano dependían económicamente de él - crédito Infobae

El juicio en contra de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta ha generado gran expectativa en Tailandia, España y Colombia. En la nación asiática porque fue el lugar en el que se registró el crimen, en territorio europeo, debido a que se trata del hijo de las celebridades Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, mientras que en Colombia es por los padres del cirujano, que afirman sufrir dificultades económicas tras la muerte de su hijo.

En este proceso ya entregaron testimonio los testigos de la familia del colombiano, siendo el abogado Juan Gonzalo Ospina el último en hablar ante los jueces, este afirmó que los padres de Arrieta no saben todos los detalles del crimen, debido a que se encuentran medicados y sufren depresión por la perdida de su hijo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sumado a esto, confirmó además de la condena del español, que podría ser cadena perpetua o pena de muerte, también buscarán una indemnización con la que esperan resolver la vida de los padres del colombiano, los cuales han afirmado que dependían económicamente del cirujano.

El 9 de abril inició el juicio en contra del español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta - crédito Infobae

Sobre la cifra que pedirán ante el tribunal, se trata de 30 millones de bahts, lo que a pesos colombianos son $3.184.948.620 millones; sin embargo, este dinero no solo será importante para la familia de Edwin Arrieta, sino que también marca un ítem crucial respecto al futuro de Daniel Sancho.

En primer lugar, los abogados del español deberán convencer al juzgado de que la muerte de Edwin Arrieta fue un accidente y no un crimen premeditado, como lo ha asegurado la fiscalía de Tailandia; con esto, esperan que su defendido reciba cadena perpetua y no pena de muerte, lo que para la familia del colombiano no es algo trascendental, ya que han asegurado que por su religión no piden que Sancho muera, pero que respetarán la decisión que tome la justicia en el país asiático.

En caso de lograr este objetivo, es allí donde tomará importancia el dinero que pide la familia Arrieta como indemnización, puesto que la confirmación del pago sería el punto de inflexión con el que los abogados de Sancho tratarán de demostrar el arrepentimiento de su cliente y con ello, solicitar un traslado a España para que cumpla su condena.

Daniel Sancho confesó que asesinó a Edwin Arrieta, pero meses más tarde aseguró que se había tratado de un accidente - crédito Infobae

El abogado de la familia Arrieta afirmó que no solo se trataba de la consideración de los padres del cirujano, sino también las clínicas que este tenía en Colombia y Chile, las cuales dejaron de funcionar tras su muerte.

“Las clínicas que tenía en Colombia, en Chile, las personas que estaban a su cargo, sus estudios, formación, la situación en la que ha quedado la familia”, recalcó Ospina durante una atención a medios que se registró antes de que compareciera ante el juzgado.

Sobre el dinero que debería pagar la familia de Daniel Sancho a los colombianos, en España han realizado varias conjeturas sobre si el patrimonio de Rodolfo Sancho es suficiente para costear el posible regreso de su hijo a España.

Cabe resaltar que respecto al proceso, hasta el momento medios españoles filtraron que el actor ha invertido alrededor de 100.000 euros en abogados y que para poder financiar lo que se proyecta, aceptó participar de un documental sobre este caso que será producido por HBO, por el que se presume recibirá más de 150.000 euros, pero esto no ha sido confirmado por Rodolfo Sancho.