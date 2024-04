Gustavo Petro pidió al Ministerio de Vivienda ayudar a abuelita que fue desalojada en Cali: “Un revolucionario es el que no se calla ante la injusticia”

Presidente Petro pide ayudar a la adulta mayor Inocencia Amaya a quien intentaron desalojar de su casa en el Valle del Cauca - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda y redes sociales

En redes sociales se popularizó un video en el cual se puede ver cómo una mujer de la tercera edad iba a ser desalojada de su vivienda por uniformados de la Policía Nacional, por una orden de la justicia.

En el material audiovisual se puede ver cómo la señora de 80 años, llamada Inocencia Amaya, intentó evitar el desalojo con un palo.

Frente a las imágenes, el presidente de la República, Gustavo Petro, mostró su desacuerdo y le solicitó al Ministerio de Vivienda que le ayude a la adulta mayor, además de aseverar que “un revolucionario no se calla frente a una injusticia”.

Gustavo Petro reaccionó a video de una mujer mayor siendo desalojada en Cali - crédito @petrogustavo

En el material audiovisual se puede ver como sosteniendo un palo, la señora Inocencia Amaya trató de impedir la acción judicial, la cual finalmente quedó en suspenso gracias a la intervención de representantes de la Alcaldía de Cali y la Personería Municipal, quienes solicitaron que, antes de proceder con el desalojo, se asegure para la señora un reubicación adecuada que le permita vivir en condiciones dignas.

Desde el 2022, se emitió una orden judicial que busca la restitución del inmueble a raíz del fallecimiento de su dueño. Los herederos del propietario han solicitado el desalojo de la señora que reside actualmente en la vivienda. Por su parte, Inocencia Amaya expresó su sorpresa al observar a través de la ventana la presencia de un contingente policial.

Y es que, según el medio SuperNoticias más de 50 efectivos de la policía se presentaron en el barrio Boyacá con el objetivo de desalojarla de la vivienda donde ha residido durante 20 años, debido, al parecer, a la falta de pago de impuestos asociados al inmueble.

Desalojo de adulta mayor en Cali al que reaccionó el presidente Gustavo Petro - crédito redes sociales

De hecho para este medio, Amaya también comentó lo siguiente: “Por Dios, que yo no soy una delincuente para que me vengan a tratar de esa manera. Yo soy una mujer sola y no tengo el apoyo de nadie. Solo de los vecinos, y después, pues ya yo tenía que abrir. Yo les dije, no, yo no abro la puerta”

Luego narro que le dijeron que iban a traer un cerrajero, pero ella pensó que no iban a hacer nada pero “Si esta vez sí lo trajeron y empezó el cerrajero a trabajar en la puerta, dañó la chapa como pueden ver, y entonces, pues yo me llené de pánico, de susto, y yo, con un palo, empujaba ese hierro con el que estaba tumbando la puerta. A mí, lo que me favoreció fue un candado que le puse. Ya había tumbado todo y ya se me iban a echar”.

Los tensos momentos de desalojo experimentados por Inocencia Amaya y sus vecinos quedaron capturados en diversos videos, los cuales captaron la atención de varias figuras relevantes de la política nacional, incluyendo al presidente Petro, quien se hizo eco de la situación a través de la publicación previamente mencionada.

De igual manera, la ministra de Vivienda Catalina Velasco reaccionó al llamado del presidente Gustavo Petro, comprometiéndose a brindar su acompañamiento y a buscar una solución al problema de vivienda que enfrenta la señora Inocencia.

“De inmediato, Presidente @petrogustavo. Nos duele el sufrimiento de la gente. @Minvivienda al frente para acompañar y solucionar la situación de la señora Inocencia”, fueron las palabras de la ministra.

Catalina Velasco responde a solicitud del presidente Petro - crédito @CATALINAVELASCO

Pero además de la jefa de cartera, la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez reaccionó a la publicación del jefe de Estado diciendo que la solidaridad “es la ternura de los pueblos”. “Grande Presidente. La solidaridad es la ternura de los pueblos y ayudar al más vulnerable deja ver la grandeza y el corazón de este proyecto político. ¡El cambio!”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República.