Germán Vargas Lleras aseguró que lo sacaron de la Comisión de la Reforma a la Justicia: “Me siento relevado de esa responsabilidad”

Germán Vargas Lleras dijo que ya no hacía parte de la Comisión de la Reforma a la Justicia por medio de sus redes sociales - crédito germanvargaslleras/Instagram

En el 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho, bajo la dirección del ministro Néstor Osuna, declaró de forma oficial la incorporación del excongresista Germán Vargas Lleras como miembro de la comisión responsable de diseñar proyectos de ley.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal desarrollar una reforma en la administración de la justicia en Colombia. Sin embargo, el líder del partido Cambio Radical dijo en su programa en redes Conversemos con Vargas Lleras, que no lo han vuelto a convocar, a pesar de que les envió un documento con sus propuestas.

El exvicepresidente manifestó su disposición inicial al aceptar formar parte de la Comisión de la Reforma a la Justicia. En este sentido, tomó la iniciativa de enviar un documento que contenía sus propuestas para la reforma; sin embargo, señaló que desde ese momento no ha sido convocado nuevamente. Ante esta falta de interacción subsecuente, expresó sentirse liberado de las responsabilidades que asumió al unirse a dicha comisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sus palabras exactas fueron las siguientes: “Por más que estemos en la orilla de la oposición, hemos hecho un ejercicio constructivo; por eso acepté ser parte de la Comisión de la Reforma a la Justicia. Envíe un documento con mis propuestas y no me han vuelto a convocar; de manera que me siento relevado de esa responsabilidad. #ConversemosConVargasLleras”.

Germán Vargas dice que ya no hace parte de la Comisión de la Reforma a la Justicia - crédito @German_Vargas

En su intervención hablando de lo anterior agregó que: “El ministro consideró excelente el documento, y yo acepté formar parte. Para mi sorpresa, en esas pocas reuniones, surgió demasiado tema en una comisión sumamente numerosa. Yo le sugerí al ministro que invitara a distinguidos congresistas de las comisiones primeras, que son quienes finalmente tienen en sus manos el trámite de la Reforma; nunca me prestaron atención, pero recuerdo la última reunión, que ante un reclamo muy airado, el presidente de la Corte Suprema, el ministro respondió que esta comisión nunca tuvo la pretensión de abordar reformas del orden constitucional, y luego, pues, jamás volví a ser convocado”.

Por otro lado, en el mismo espacio, antes mencionado, Germán Vargas Lleras arremetió en contra del Gobierno de Gustavo Petro y con respecto a este dijo que no respetaba la independencia de los poderes ni el Estado de derecho.

“La suerte de este país, con un gobierno poco institucional y que cada día da más muestra de no respetar la independencia de los poderes, y mucho menos del Estado de Derecho, estará en manos de la justicia colombiana”, dijo Germán Vargas Lleras.

Germán Vargas critica al Gobierno de Gustavo Petro - crédito @German_Vargas

En cuanto a su participación en la Comisión de la Reforma a la Justicia, el anuncio, en su momento fue realizado por el ministro Osuna, quien en su declaración defendió que la comisión no se vería afectada por una “politización” o “sectorización”, gracias a la inclusión de diversas corrientes de pensamiento. La participación de Germán Vargas Lleras fue avalada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reconociendo su experiencia previa en esta cartera, en un tiempo en que las responsabilidades del Interior y Justicia estaban unificadas.

El anuncio, de que Vargas Lleras estaría en la Comisión, en su momento fue realizado por el ministro Osuna, quien en su declaración defendió que la comisión no se vería afectada por una “politización” o “sectorización” - crédito EFE/Ernesto Guzmán

Entre los aspectos que dijeron que abordaría la comisión se incluiría la evaluación de una posible reforma a la Constitución Política, con el objetivo de modificar las funciones asignadas a la Procuraduría General de la Nación. Además, se contemplarán otros cambios orientados a aumentar la cantidad de jueces disponibles y a la implementación de enfoques diferenciados por parte de cada uno de ellos al momento de emitir fallos.

Otras figuras que compusieron la comisión incluyeron al exvicefiscal Jorge Perdomo, al presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, a la vicepresidenta de la Justicia Especial para la Paz, Belkis Izquierdo; Ramiro Bejarano, quien fue presidente honorario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal; y la magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia Molina.