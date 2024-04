Buscan la avioneta Super King 300 que supuestamente Daily Cop compró para la campaña presidencial de Gustavo Petro

Daily Cop habría financiado avión usado en campaña Petro presidente - crédito @AABenedetti/X

Los hermanos Ómar Hernández Doux-Ruisseau y Cristian Andrés Hernández Valencia, procesados por el caso de la captadora Daily Cop, deberán rendir declaratoria ante el Consejo Nacional Electoral por el supuesto aporte de la empresa a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Hernández Doux-Ruisseau, CEO de Spartan Hill (una compañía de billeteras electrónicas y pasarelas de pago), y que fue imputado por captación masiva de dinero, está tramitando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en el que se comprometió a revelar los detalles de la cercanía de Daily Cop con la campaña del hoy presidente.

Según se pudo conocer, en los interrogatorios que Hernández le entregó al ente acusador, reveló una supuesta reunión en el restaurante La Castellana 104, en Bogotá, en el que participaron las cabezas de Daily Cop, Juan José Benavides y Sebastián Betancourt, y el gerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa.

Allí no solo se habló sobre los hitos de Daily Cop y la posibilidad de que el Gobierno adopte esa tecnología, sino de la colaboración de la compañía con la campaña presidencial en el denominado “Día D”, es decir, el día de las elecciones.

En ese punto, Sebastián Betancourt se pronunció afirmando que podía aportar con tokens y poniendo a disposición un avión Super King 300 que había adquirido por dos millones de dólares a través del denominado narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo, también conocido como Caco, y puesto en la flota de la firma Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi S.A.S., que durante las elecciones presidenciales y legislativas transportó a varios miembros del Pacto Histórico.

“El avión costó aproximadamente dos millones de dólares. Tal avión se customizó con los logotipos de Daily y se puso en la flota de Sadi SAS, empresa operadora del avión en mención”, dijo Hernández en su declaración, según el diario El Tiempo.

Ricardo Roa habría estado presente en reunión con cabezas de Daily Cop en la que se acordó usar la avioneta - crédito @petrogustavo/X

En el expediente de la Fiscalía quedó consigando que: “En este punto en particular se servirá de testigo directo y se evidenciará, cómo con la empresa SADI SAS, aviación, a través del testaferro Carlos Restrepo, fue comprada una aeronave y puesta al servicio de la campaña presidencial. Esto con el dinero de la captación de la empresa Daily, por un valor acordado de (1.000.000) USD (...) el acuerdo se dio con el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña”.

Ahora, el ente acusador investiga si esa aeronave es la misma que se usó para transportar a varios miembros del Pacto Histórico. Se trata de una avioneta de matrícula HK5328-G, perteneciente a la firma Panaviation International Trading, con sede en Panamá, que opera la firma Helisky Aviation. A esa empresa están ligados Germán Darío Hoyos Giraldo y Víctor Manuel Pérez Fonseca.

El Consejo Nacional Electoral le pidió a la justicia de Estados Unidos poder hablar con Caco

Cabe mencionar que, según reveló el diario El Tiempo, el Consejo Nacional Electoral le pidió a la justicia de Estados Unidos tener la posibilidad de hablar con alias Caco, quien está siendo procesado en Miami tras haber aceptado cargos de narcotráfico, el 8 de junio de 2023.

El llamado narcopiloto se encuentra pendiente de sentencia tras el hallazgo, el 26 de mayo de 2021, de 446 kilos de cocaína de alta pureza en una avioneta de su propiedad en el aeropuerto El Embrujo, en Providencia, destinada a Estados Unidos.

El Consejo Nacional Electoral investiga posible financiación irregular a la campaña de Gustavo Petro - crédito REUTERS

Durante su comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, la defensa de Caco emitió un comunicado declarando que su vínculo con Sadi había terminado en 2019. Además, negaron rotundamente que Carlos Eduardo Restrepo Osorio mantuviera un acuerdo de colaboración con agentes del FBI y de la DEA para investigar fondos dirigidos a la campaña “Petro Presidente”.

A pesar de que el piloto de la avioneta implicada fue interrogado por la Fiscalía General de la Nación en Colombia, antes de su entrega a las autoridades estadounidenses, el caso no ha experimentado avances significativos en el país. No obstante, en Miami, el proceso ha mostrado progreso. Según informa El Tiempo, se han llevado a cabo audiencias los días 11 y 17 de abril en el caso de Restrepo Osorio, aunque todavía no se ha pronunciado una sentencia definitiva.

Sobre la investigación al supuesto avión usado en su campaña electoral, el presidente Petro publicó en su cuenta de X: “Esta es la peor mentira montada contra mi campaña. La ley prohíbe comprar bienes con recursos de campañas. ¿Para qué iba yo a querer un avión si no tengo ni carro? ¿Lo pondría a nombre de Colombia Humana que no tiene sede? ¿Lo compraría al inicio de la campaña para venderlo después? ¿Tirarme el dinero de campaña comprando un artefacto tan caro cuando sale mejor alquilarlo? Ni bruto que fuera. Así han llenado de noticias falsas la campaña”.