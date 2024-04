Miguel Polo Polo volvió a lanzarle una pulla a Petro tras las marchas: “Nosotros no somos trogloditas salvajes”

Representante a la Cámara instó a la calma y el orden en las manifestaciones, no sin antes irse contra el presidente Petro - crédito @MiguelPoloP/X - Colprensa

En medio de un clima de tensiones políticas y sociales, miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades del país para manifestar su descontento con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y algunas de sus políticas, el domingo 21 de abril; sin embargo, lo que distinguió estas protestas de otras ocurridas en el pasado fue la ausencia de actos violentos y disturbios, un hecho que no pasó desapercibido para el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, que no solo estuvo presente en las marchas, sino que también utilizó sus redes sociales para promover un mensaje de movilización pacífica.

Desde tempranas horas de la mañana, las principales arterias viales de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali se vieron colmadas por miles de ciudadanos que portaban pancartas, banderas y consignas en contra del Gobierno, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez no hubo reportes de desmanes, saqueos o enfrentamientos con las autoridades. Este hecho fue recalcado por diferentes líderes políticos, que sabían que la jornada no iba a estar marcada por la violencia y el caos.

Ante esta situación, Miguel Polo Polo, reconocido por su firme postura crítica hacia el Gobierno de Petro, se pronunció a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), al destacar la importancia de la protesta pacífica como un medio efectivo para expresar el descontento ciudadano.

En sus palabras, el congresta afirmó: ”Los paros de nosotros no deben ser como los violentos del 2021. Nosotros no somos trogloditas salvajes, no. Los paros de nosotros deben ser desde el sector económico y productivo. Porque son los colombianos de bien quienes mueven el desarrollo de este país”.

“Es de manos de los banqueros, comerciantes, multinacionales, vendedores ambulantes, carretilleros, tenderos y camioneros. Es detener el país por un tiempo y así lograremos nuestro objetivo de #FueraPetro. Gobierno ilegítimo que llegó al poder con ayuda de criminales y narcotraficantes”, concluyó el congresista su mensaje.

Con estas palabras, el representante a la Cámara enfatizó la importancia de que las protestas se desarrollen de manera pacífica, sin recurrir a la violencia ni al vandalismo. Además, hizo hincapié en la necesidad de que la movilización tenga un impacto directo en el ámbito económico y productivo del país, al señalar que son los sectores empresariales y trabajadores que tienen el poder de influir en las decisiones gubernamentales.

De igual forma, el representante no titubeó en dirigir un comentario sarcástico hacia el presidente al mencionar que este Gobierno había accedido al poder con la ayuda de “criminales y narcotraficantes”, lo cual llevó a afirmar que esta gestión gubernamental carece de legitimidad.

La postura de Polo Polo no solo fue respaldada por sus seguidores en redes sociales, sino que también recibió el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil, que valoraron su llamado a la protesta responsable y constructiva.

Miguel Polo Polo desde Cali apoyó las manifestaciones de la oposición

En la ciudad de Cali, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo tomó la palabra para expresar el sentir de aquellos que se sienten marginados por las políticas del Gobierno actual. En su discurso, el congresista enfatizó la diversidad de los manifestantes, al destacar que no se trata solo de un movimiento de una élite económica, sino de un pueblo en su totalidad.

“Señor Gustavo Petro, nosotros no sabemos si usted tiene ya el cerebro refundido de tanta cosa que se mete, pero lo que sí sabemos es que usted puede ver, así que vea bien, mire bien estas caras porque aquí no está ni que los cuatro mil millonarios, aquí no están los blanquitos ricos como despectivamente ustedes los llaman cuando ellos también hacen parte de Colombia”, expresó Polo Polo.

El representante Miguel Polo Polo desafió al mandatario con la fuerza del pueblo colombiano: “Hemos sido un país con muchas dificultades, pero no nos hemos dejado arrodillar. Vencimos al Cartel de Cali, derrotamos al Cartel de Medellín y a Pablo Escobar, vencimos los carros bomba, nos enfrentamos a la guerrilla, y ahora, ¿no vamos a sacar al Palacio de Nariño a este ramero de guerrillero que tenemos como presidente?”.