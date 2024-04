Miguel Polo Polo afirmó que el nivel de agua en los embalses está subiendo por “la lloratón petrista”

El congresista dijo que los niveles de los embalses de las principales ciudades del país incrementaron gracias a los "ríos" de gente que salieron a marchar - crédito @miguelpolopolo/Instagram.

El congresista Miguel Abraham Polo Polo, por medio de su cuenta de X, hizo referencia a la crisis por falta de agua que se presenta en el país debido al fenómeno del Niño, por el cual los niveles de los embalses en varias regiones se encontraban en mínimos preocupantes. De hecho, en Bogotá decretaron racionamientos del líquido a causa de esta situación.

No obstante, con las lluvias que se han presentado, los niveles de agua de dichos embalses han incrementado: según el jefe de Estado, pasaron de un 27% a 29,5%. Situación que aprovechó el representante Polo Polo para lanzar un “vainazo” a los seguidores del presidente Gustavo Petro, diciendo que estos habían aumentado en cantidad de líquido gracias a la “lloratón petrista”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Adicionalmente, el representante a la Cámara de la Comisión Primera dijo que los niveles de los embalses también incrementaron gracias a los “ríos de gente” que salieron a marchar el domingo 21 de abril en contra del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

“Los embalses de agua de las ciudades principales están subiendo gracias a la lloratón de los petristas, y gracias a los ríos de gente indignada que salió a las calles a marchar contra este gobierno. Gracias DIOS”, dijo el congresista en su cuenta de X.

Miguel Polo Polo habla de los niveles de embalses del país - crédito @MiguelPoloP

Y es que, con respecto al estado de los embalses del sokiistema Chingaza, estos experimentaron una recuperación al alcanzar el 15,18% de su capacidad total, interrumpiendo así su declive previo. El momento de mayor dificultad para estas infraestructuras hídricas se registró el 18 de abril, cuando descendieron al 14,9%.

Desde esa fecha, el nivel de agua ha experimentado un ascenso de 0,28 puntos porcentuales. A pesar de este incremento, se ha establecido como objetivo alcanzar el 20% de la capacidad total de los embalses para finales de abril, señalando que aún resta un importante esfuerzo por realizar.

Aunque, a pesar de que las lluvias del sábado 20 de abril ofrecieron un respiro temporal, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha hecho un llamado a la población para mantener la reducción en el uso del agua. Subrayó que la situación continúa siendo preocupante y que es esencial sostener las medidas destinadas a preservar este recurso esencial.

En cuanto a la situación del resto del territorio nacional, el país está a tan solo 1,88 puntos porcentuales de enfrentarse a una potencial contingencia de racionamiento de energía, la cual se implementaría si los niveles caen al 27%. No obstante, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha previsto que las precipitaciones persistirán desde este fin de semana hasta junio, lo que favorecerá la recarga de los recursos hídricos desgastados durante la sequía provocada por el fenómeno de El Niño en Colombia.

Y es que el 66% de la energía generada en el país proviene de fuentes hídricas, representando la mayor parte del consumo energético total. Cerca del 30% de la energía se produce utilizando recursos térmicos como el gas, el carbón y el petróleo. El 4% restante se obtiene de fuentes alternativas, incluidas las renovables.

Por otro lado, en cuanto a las marchas que mencionó Miguel Polo Polo en su publicación, se trata de las organizadas por los sectores de la oposición. De hecho, en relación con estas, el representante a la Cámara comentó lo siguiente con relación al número de asistentes: “2 millones! 2 millones de personas salimos a las calles contra Petro. Lo dice el diario económico la Republica. Nunca antes visto que un presidente tuviera tanto rechazo popular e inconformidad #FueraPetro”.

Miguel Polo Polo celebró que dos millones de personas hayan salido a marchar contra el Gobierno nacional - crédito @MiguelPoloP

En relación con el desarrollo de estas marchas, Polo Polo comentó que: “Los paros de nosotros no deben ser como los violentos del 2021. Nosotros no somos trogloditas salvajes, no. Los paros de nosotros deben ser desde el sector económico y productivo. Porque son los colombianos de bien quienes mueven el desarrollo de este país”.