Humberto de la Calle: “Predecir que la marcha solo era del Centro Democrático fue un enorme tiro en el pie”

Como duros podrían calificarse los cuestionamientos del senador Humberto de la Calle con respecto a las movilizaciones que se llevaron a cabo el domingo 21 de abril en todo el país, y en la que –según los últimos reportes de tipo extraoficial– habrían participado cerca de 400.000 personas; pese a que el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de solo 250.000 inconformes de su Gobierno.

De la Calle, considerado uno de los políticos con mayor trayectoria en la esfera pública, al cumplir diferentes roles en los poderes ejecutivo y legislativo, no dudó en lanzar duras afirmaciones acerca de los señalamientos del Gobierno a las marchas, que serían para él una clara muestra del descontento nacional que ha generado el mandato del primer presidente de izquierda, a 20 meses de su gestión.

Y fue enfático en manifestar en que uno de los grandes errores de Petro y su equipo fue categorizar la jornada como solo de los miembros del Centro Democrático: uno de los partidos de la oposición, cuando recogió el clamor ciudadano proveniente desde diferentes vertientes, no solamente desde los sectores uribistas, como indicaron, incluso, algunos funcionarios del gabinete.

“Es incontrovertible que la marcha ha sido muy grande. El Gobierno debe rectificar. Fallaron sus asesores: predecir que la marcha solo era del Centro Democrático, más que un gran error de juicio fue un enorme tiro en el pie. Es regalarle a ese partido un triunfo que fue una movilización genuinamente ciudadana”, expresó el senador del partido Verde Oxígeno.

Para De la Calles es claro que si desde la Casa de Nariño se sigue creyendo que esta movilización “es solo un lamento de la élite y en consecuencia no rectifica”, está convencido de que su mayor problema en el 2026 “va a ser el severo juicio de la izquierda”. Sobre todo, cuando de parte de Petro se promocionó el llamado “cambio”, que en su juicio no pasaría de ser “una lánguida oportunidad perdida”.

¿Qué debe hacer el Gobierno?

Ese fue el interrogante que en uno de sus mensajes en sus redes sociales hizo el veterano congresista, al ver el impacto de la movilización en todo el territorio nacional. Si no se dispone de un espacio de concertación, el también exvicepresidente de la República fue claro en señalar que el llamado acuerdo nacional estaría lejos de darse, lo que aumentaría los índices de polarización entre simpatizantes y opositores.

“Abrir un espacio genuino para lograr acuerdos. Cambiar su talante belicoso. Y modificar su gabinete porque las mismas voces pendencieras no tiene espacio para buscar convergencias”, afirmó De la Calle, que se convirtió en el centro de discusión en las redes sociales, pues sus comentarios parecen haber tocado puntos claves tras las manifestaciones que ocuparon el espectro mediático.

Sobre el balance de la movilización, el coronel (r) Carlos Martínez Caballero, del Foro Ampliado de Reservistas Oficiales (Faro), indicó que es positivo, pues tanto como Bogotá como el resto del país respondieron en una jornada que fue calificada de histórica por parte de diferentes analistas políticos que coincidieron en calificar como un éxito la jornada que Petro llamó como parte del golpe blando en su contra.

“La gente salió de manera masiva, hizo una marcha pacífica al 100%. No hubo actos violentos. No se afectó la propiedad pública, ni la privada, no hubo enfrentamientos con la fuerza pública. De pronto la lluvia tuvo que ver en la permanencia en algunas ciudades, pero en Bogotá la respuesta de la gente fue masiva. Gracias a todos los ciudadanos que respondieron a esta actividad”, indicó el vocero de Faro.