Exministro José Manuel Restrepo marchará contra el Gobierno Petro el 21 de abril: “Tenemos que reaccionar”

En más de 20 ciudades han promovido la movilización en contra del Gobierno Petro que se llevará a cabo el domingo 21 de abril, que aglomerará a distintos sectores que no están de acuerdo con la manera en la que el primer mandatario ha llevado las riendas de Colombia. Varios políticos han utilizado sus redes sociales para anunciar su participación en la jornada, así como para invitar a los ciudadanos a movilizarse.

Una de las personas que anunció que asistirá a las manifestaciones es el exministro de Hacienda y de Comercio José Manuel Restrepo, que en un video publicado en su cuenta oficial de TikTok enlistó las razones por las cuales se unirá a la llamada Marcha de las Mayorías. “Suelo ser reacio a ese tipo de convocatorias a marchas, no siempre he creído que tienen valor, pero la marcha del domingo 21 de abril es una marcha especial porque de alguna u otra manera tenemos que reaccionar”, precisó el ex jefe de cartera.

De acuerdo con Restrepo, las expresiones del Gobierno Petro estarían encaminadas a la posverdad, el populismo, el odio y la polarización. Por esa razón, insistió en que entre todos se debe construir un “proyecto de país” que esté basado en el amor y la esperanza.

“Hoy Colombia necesita hacer un gran esfuerzo por reunirnos, no por dividirlos. Hoy Colombia necesita que nos sumemos, que no nos quedemos en una o en otra orilla del puente, sino que recorramos el puente y descubramos que, en la mitad de él, a pesar de que pensemos distinto, hay propósitos comunes”, argumentó el exministro.

Recordó entonces las cualidades de Colombia, como un país multicultural y biodiverso que cuenta con un gran potencial. Aseguró que está compuesto por habitantes trabajadores, “verracos”, que impulsan la gastronomía, el folklore y la literatura del país. “Los invito este domingo 21 de abril a la marcha de todos los ciudadanos y siempre en defensa de nuestra democracia, una democracia que tenga color de esperanza”, concluyó José Manuel Restrepo.

Aunque varios se han sumado a la manifestación, otros, a pesar de no estar de acuerdo con el Gobierno Petro, afirmaron que no participarán. Una de estas personas es la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que en X (antes Twitter) aseguró que no quiere que el partido Centro Democrático y Cambio Radical regresen al poder. “Son también responsables de la crisis económica y social del país”, aseveró.

“Sé que más allá de afinidades políticas, muchas personas saldrán. No generalizo ni estigmatizo, y como siempre, saludo la movilización social como parte del necesario fortalecimiento de la cultura política. El presidente debería escuchar el descontento creciente y generalizado”, añadió la congresista.

¿Por qué marcharán contra el Gobierno Petro?

Entre las razones por las que se está invitando a marchar está la crisis en el sistema de salud por problemas con los recursos, la cobertura, la calidad y el acceso a los servicios. De hecho, profesionales de salud saldrán a manifestarse también.

Asimismo, existe un desacuerdo con las diversas reformas sociales que ha tratado de impulsar del Gobierno Petro a través del Congreso de la República. Varias han sido consideradas inefectivas y hasta perjudiciales para los colombianos. La reforma a la salud, por ejemplo, era una de las más cuestionadas por la oposición; debido a las múltiples dudas que dejó en los congresistas, se cayó en la Comisión Séptima del Senado de la República, pero el presidente busca implementarla mediante decretos.

La financiación de la campaña del primer mandatario de 2022 también ha generado malestar en los ciudadanos, tanto en quienes no votaron por él como en quienes sí, puesto que hay serios cuestionamientos referentes a la legalidad de los recursos. Además, este escándalo incluye al hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro, que actualmente está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.