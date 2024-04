Sofía Petro mostró su indignación por comentario violento contra su padre, Gustavo Petro: “No se puede normalizar”

Sofía Petro aseguró que los problemas y soluciones están basados en ideologías - crédito @sofiapetroa/Instagram

Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, mostró su indignación ante el comentario de X (antes Twitter) que hizo un usuario, con respecto a un mensaje que había escrito, correspondiente a una reflexión sobre la ideología. El texto de Petro Alcocer surgió como respuesta a una publicación del concejal Juan Daniel Oviedo, en la que invita a marchar el 21 de abril de 2024 contra el Gobierno Petro.

“Desde el movimiento Toda por Bogotá hemos insistido en que nuestra nueva forma de hacer política debe estar basada en hablar con la verdad, escuchar, tomar decisiones basadas en evidencia y, sobre todo, desideologizar los problemas que enfrentamos, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país”, indicó Oviedo en un video publicado en X.

La hija del primer mandatario expresó una posición contraria a Oviedo, indicó que los problemas y soluciones que hay en el país en realidad sí tienen una ideología, puesto que las cosas surgen de la manera en que las personas ven e interpretan el mundo. De hecho, insistió en que todo lo que se cataloga como “libre de ideología”, sí tiene ideología, la cual se expresa también mediante las marchas como las que está apoyando el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Por este comentario, un usuario de la red social lanzó una fuerte amenaza contra la vida del presidente Gustavo Petro: “Recójase con su padre que tiene los meses contados, ayer fue su último cumpleaños...”, escribió el internauta, que, según el perfil compartido por Sofía Petro, menciona al dictador Adolf Hitler en la descripción de su cuenta.

La hija del primer mandatario cuestionó la respuesta del usuario y a quienes lo siguen en la red social. “Llegué a este comentario y no quise dejarlo pasar porque no se puede normalizar estos niveles de violencia, incluso si es en redes sociales. Además, es una cuenta seguida por medios de comunicación... A ver si un día aprendemos a convivir en la diferencia”, denunció Petro Alcocer.

Sofía Petro y los asuntos que no le importan

Esta no es la primera vez que Petro Alcocer recibe insultos y ataques en redes sociales relacionados, muchas veces, con su padre y cómo ha gobernado en el país desde 2022, pues su popularidad ha ido bajando conforme avanza en su mandatado. Por eso, en noviembre de 2023, la hija del presidente publicó un video en TikTok en el que enlistó las cosas que no le importa que le digan.

“Primero, que me digan que soy altanera cuando digo lo que pienso, pues no me importa. Creo que a las mujeres siempre nos piden que callemos, que guardemos nuestras ideas y cuando las expresamos estamos hablando de más, incomodando, interrumpiendo, pero un hombre puede decir todo lo que se le pase por la cabeza y recibe menos rechazo”, aseguró Sofía Petro.

De igual manera, insistió en que no se siente incómoda cada que alguien la llama “petroñera”, ya que cree que el insulto es un “encanto”. También aseguró que no le resulta relevante el hecho de que haya ciudadanos que no estén de acuerdo con su forma de pensar, aclarando que considera correcto el hecho de que existan diferentes posturas sobre ciertos temas. No obstante, aclaró que prefiere recibir los diversos puntos de vista, siempre y cuando no contengan ningún insulto hacia ella.

“No pasa nada, no es que no me importe tu opinión, es que no me importa si no estás de acuerdo conmigo, no me parece algo malo, al contrario, está bien si no estás de acuerdo y mejor si lo haces sin insultarme porque no hace falta”, afirmó la hija del primer mandatario.