Miguel Uribe Turbay arremetió contra Gustavo Petro por decreto de Día cívico: lo llamó “matón de barrio”

La convocatoria a una gran movilización en Colombia para este domingo ha suscitado diversas reacciones entre políticos y legisladores tras la decisión del presidente Gustavo Petro de decretar un día cívico, una medida que, según críticos, busca afectar la realización de las marchas.

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, criticó abiertamente la decisión, alegando que el día cívico decretado por Gustavo Petro comprueba el miedo que el presidente siente de la ciudadanía y sostiene que la marcha se llevará a cabo con o sin el decreto de día cívico.

“Petro tiene miedo. Siente miedo como el matón de barrio que se intimida cuando le responden. Le haremos al presidente este cumpleaños inolvidable. Nos vemos en las calles”, fueron las palabras del congresista.

Ligado a lo anterior y según las declaraciones de varios congresistas, la justificación del presidente para instaurar el día cívico no ha sido convincente, argumentando que podría entorpecer el funcionamiento de servicios esenciales a nivel nacional.

“El día cívico es improvisado, acelerado e inoportuno”, afirmó el senador Carlos Fernando Motoa, que además criticó la falta de planeación en la medida y sugirió la exploración de alternativas sostenibles para el suministro de agua, como las aguas subterráneas o las plantas desalinizadoras, frente a la actual crisis de escasez.

Por su parte, la congresista del partido Verde, Angélica Lozano, describió el decreto como una maniobra con intenciones caudillistas, vinculándolo con la historia política del presidente Petro y el Movimiento 19 de Abril (M-19). “No es razonable en un estado democrático, hoy, que desde el Cantón Norte donde el M-19 robó las armas... termine decretando un día cívico en el país”, puntualizó Lozano, criticando la forma en que se ha gestionado la situación.

La medida anunciada por Petro, que pretendía fomentar el ahorro de agua ante la situación de sequía que vive el país, fue comunicada con apenas 14 horas de antelación, llevando a cuestionamientos sobre su efectividad y planeación. “El día cívico decretado por el presidente Petro es improvisado”, enfatizó Lozano, subrayando la falta de coordinación con autoridades locales como el alcalde de Bogotá.

Motoa también invitó a los colombianos a realizar ahorros voluntarios de agua en sus hogares y lugares de trabajo para mitigar los efectos de la sequía, pero criticó que un día cívico no contribuiría significativamente a este objetivo.

La situación refleja un clima de tensión entre el gobierno y sectores de la oposición, con una clara división en cuanto a la mejor manera de abordar tanto los problemas inmediatos del país como la expresión ciudadana a través de la movilización convocada. Este escenario subraya no solo las diferencias políticas sino también distintas visiones sobre la gestión y resolución de crisis, evidenciando la complejidad del panorama político y social en Colombia.

La declaración del día cívico

El presidente Gustavo Petro decretó que este viernes 19 de abril sea un día cívico. De acuerdo con el mandatario, esta acción es para ahorrar energía y agua en el marco de la emergencia hídrica que hay en Bogotá y en otras zonas del país por cuenta del Fenómeno del Niño.

“Queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico”, resaltó el mandatario.

El objetivo es que con esta medida puedan subir las aguas de los embalses, que están en algunos de los niveles más bajos en la historia del país. Además, el presidente mencionó el papel que jugaría la Fuerza Pública en caso de que en ciudades como Bogotá la escasez de agua llegara a escenarios catastróficos.