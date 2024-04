Segundo vicepresidente de la Cámara exigió la renuncia de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol

El vicepresidente Segundo de la Cámara de representantes, Juan Espinal solicitó una vez más la renuncia inmediata de Roa, expresando que honré la palabra de acuerdo a lo que manifestó el pasado 17 de abril en el debate de control político - crédito Prensa Juan Espinal

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, asistió el miércoles 17 de abril de 2024 al debate de control político en el cual respondió ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes una serie de preguntas sobre su participación como gerente de la campaña presidencial 2022-2026 de Gustavo Petro. Y, un día después, el jueves 18 de abril, acudió a versión libre ante la Comisión de Acusaciones de la corporación.

Roa tiene acusaciones en su contra sobre la presunta violación de topes electorales y por la adquisición de un lujoso apartamento ligado al petrolero Serafino Iacono. Asimismo, el presidente Gustavo Petro está siendo investigado directamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta financiación irregular de su campaña política.

El presidente Gustavo Petro está siendo investigado directamente por el Consejo Nacional Electoral, por la presunta financiación irregular de la campaña política del mandatario, los cuales solicitan que se formulen cargos para ambos funcionarios. - crédito @petrogustavo/X

Piden la renuncia de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

En este sentido, el vicepresidente Segundo de la Cámara de Representantes Juan Espinal, del Centro Democrático, solicitó una vez más la renuncia inmediata de Roa, expresando que “honré la palabra de acuerdo a lo que manifestó el pasado 17 de abril en el debate de control político”, pues dijo que daría un paso al lado si la petrolera se viera afectada por investigaciones en su contra.

“Y también un llamado de atención porque días atrás, Control Risk prendió la alerta por la afectación al nombre de Ecopetrol por los procesos que están a nombre del presidente de Ecopetrol”, argumentó el representante.

De acuerdo a las investigaciones hechas por los magistrados, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, encontraron que varios de los vuelos no fueron reportados durante la campaña presidencial de Petro y algunos ingresos de altas sumas de dinero tampoco se habrían incluido en las cuentas oficiales.

En este sentido, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, rindió este jueves 18 abril una versión libre ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en medio de la investigación a Gustavo Petro por la presunta financiación ilegal a su campaña presidencial.

En esta diligencia, Roa explicó los hechos ocurridos durante la contienda electoral y respondió un cuestionario de veinte preguntas formuladas por la defensa del Presidente, encabezada por el abogado Mauricio Pava, relacionadas con flujo de información, arquitectura de campaña, esferas de competencia, entre otros temas.

Al finalizar, el directivo de Ecopetrol solo guardó silencio frente a lo acontecido y frente a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral.

Así le fue a Ricardo Roa en la Cámara de Representantes

El debate se realizó un día después del requerimiento judicial en el que la Fiscalía le solicitó a Colombia Humana la certificación del nexo de Ricardo Roa con la campaña, a través de una investigación por los presuntos delitos electorales.

En medio del debate, Roa expresó que no ha sido llamado a declarar ni ante la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni al Consejo Nacional Electoral, ni a la Contraloría, por lo que invitó a que le muestren las investigaciones que hay en su contra.

“La persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectado el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida ni mi propia junta ni el Presidente”, afirmó.

"Voy a hacerme a un lado sin necesidad de que alguien me lo pida ni mi propia junta ni el presidente ni el Congreso", expresó Roa en el debate de control político del pasado 17 de abril - crédito Colprensa

“Yo no puedo salir a decirle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control, a mí no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no encuentro en la Fiscalía, ni he sido citado en la Fiscalía, ni en la Contraloría, ni en el Consejo Nacional Electoral, a responder por una apertura de investigación a Ricardo Roa Barragán, si ustedes las tienen por favor muéstrenlas”, agregó.

De esta manera, Roa se refirió al instante en el que lo nombraron presidente de la petrolera y dio a conocer a los asistentes del debate que él se comprometió a no afectar a la compañía, siendo este un compromiso transparente con la junta directiva.

Por esa razón, el funcionario cerró su discurso de la siguiente forma: “(...) voy a hacerme a un lado sin necesidad de que alguien me lo pida ni mi propia junta ni el presidente ni el Congreso. Yo tengo la capacidad suficiente, mi forma de ser y de actuar en mi historia de 64 años que tengo, es así de transparente senador. Y lo invito a que si tienen pruebas, documentos o soportes de acto alguno delincuencial, ilícito, de corrupción que haya cometido, por favor denúncielo ante las autoridades”, expresó Roa.