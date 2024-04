Presentadora de ‘Los 40 Colombia’ se destapó y habló de los momento de maltrato que sufrieron con su mamá: “Hubiera querido no nacer”

Presentadora de Tropicana confesó que vivió un infierno en su hogar cuando pequeña - crédito montaje Infobae @valentinataguado/IG

En una entrevista, la locutora del programa de radio Impresentables, aprovechó para revelar temas de su vida, desde su infancia, pasando por su familia, su situación sentimental y cómo ha sido el proceso para llegar hasta donde está ahora.

Valentina Taguado se ha convertido en uno de los rostros emergentes de la radio juvenil colombiana, por su talento, belleza y forma de ser. También ha participado en diferentes proyectos de televisión y ahora hace parte de los talentos de Los 40 Colombia.

Ella es la presentadora del programa Impresentables de Los40 Colombia - crédito @valentinataguado/IG

Se trata de una joven bogotana de 31 años de edad, con gran capacidad para contar historias, tanto en sus redes sociales, como en los programas en los que ha participado, pues su carisma y espontaneidad han hecho que rápidamente conecte con los oyentes y seguidores.

Sin embargo, detrás de su llamativa sonrisa hay una difícil historia personal que la ha acompañado por varios años en silencio, pero que recientemente tomó la decisión de compartir en el pódcast Entre valientes que está a cargo de la presentadora de Tropicana, Adriana Bustos.

A pesar de que Taguado ha brillado en el ámbito mediático, la realidad en su vida privada es diferente, pues se vio marcada por una infancia bastante compleja debido a que fue víctima de los maltratos de su padre.

De acuerdo con sus declaraciones, Valentina es una mujer que creció en una familia con dos hermanos mayores, su mamá y un papá que la negó hasta que por un rasgo físico y una advertencia con la justicia, no tuvo otra alternativa que reconocerla.

“Todo empezó mal. Mi papá era una persona violenta y él, cuando yo nací, me negó, pero en la Fiscalía, en el Bienestar, le dijeron que si se hacía una prueba de sangre y salía positiva, se iba para la cárcel; entonces se asustó, pero una vez como que me estaban bañando y yo tengo un lunar en la espalda, entonces él dijo que esa marca también la tiene mi abuela paterna, y ahí sí dijo que yo era su hija”, empezó contando la joven.

Desde que Taguado recuerda tuvo que vivir momentos que un niño normalmente no debería vivir. Incluso, desde pequeña se vio afectada porque su madre ingresó en un círculo de violencia inimaginable.

Valentina Taguado confesó que su papá la negó cuando nació - crédito @valentinataguado/IG

“Mi mamá trataba de ocultar ciertas cosas y había un juego, que a mí nunca se me olvida, que mi mamá decía de la nada: ‘Vamos a escondernos debajo de la cama’, entonces nosotros nos escondíamos debajo de la cama y ella decía como que iba a contar o que iba a hacer algo y salía y cerraba la puerta, pero más grande me doy cuenta de que era porque mi papá la maltrataba”, confesó llorando.

Según explicó, el hombre la atacaba sin razón alguna y la mamá de Taguado quiso ocultar la violencia por varios años hasta que se volvió imposible hacerlo.

“Mi papá cada vez era más loco, más violento. Yo tengo imágenes específicas y los que más llevaron del bulto fueron mi mamá y mi hermano. Él estaba chiquito y yo me acuerdo de que era un pasillo grande, tres habitaciones, la de nosotros era la última, y yo iba del cuarto a la cocina. Me acuerdo que mi papá estaba arrodillado y mi hermano en el piso, obvio, era más alto que mi hermano, y lo gritaba y lo regañaba, me acuerdo de que era por las vueltas y por los días de la semana, porque Manuel no sabía decir miércoles. Le daba unas tundas horribles, así que lo cogió del cuello y la espalda y lo tiró contra la pared y mi hermano se desvaneció. Pero hasta que no se desmayaba no dejaba de pegarle”, reveló la locutora entre lágrimas.

Esta situación hizo que durante muchos años Valentina, su hermano y su mamá vivieran bajo el miedo por la violencia que ejercía el señor sin medir fuerzas ni mediar palabras.

De hecho, Valentina aseguró mientras lloraba y con la voz bastante cortada que fue tanto el temor que llegó a un punto en el que perdió la noción del tiempo y los recuerdos de su infancia quedaron bloqueados.