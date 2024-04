Cerraron prostíbulo en la turística isla de Barú en Cartagena: en el lugar se hallaron menores de edad

Capturadas dos propietarias de prostíbulo en el que fueron halladas dos menores en Cartagena - crédito Alcaldía de Cartagena

En medio de un despliegue operativo realizado en el marco del plan de seguridad Titán 24, priorizado por el alcalde Dumek Turbay Paz, en conjunto con la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, se cerró en la noche del jueves 18 de abril un establecimiento comercial en la isla de Barú, durante este se generó la captura de dos mujeres que eran investigadas por presunta comisión del delito de estímulo a la prostitución de menores.

Las autoridades encontraron en el lugar a dos niñas, una de 15 y otra de 17 años, quienes en el momento fueron trasladadas hasta la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para que se les restablezca sus derechos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, comentó que el operativo se desarrolló luego de atender denuncias de la comunidad sobre el funcionamiento de un prostíbulo con presencia de menores de edad, en el corregimiento de Ararca, en la vía principal hacia la zona insular de Barú.

Desmantelaron prostíbulo en la isla de Barú en Cartagena - crédito redes sociales

“Nos trasladamos hacia Ararca, siguiendo la ruta de una denuncia presentada, en un sitio ubicado en la vía principal hacia Barú, donde encontramos un prostíbulo y habitaban dos menores de edad, de 15 y 17 años”.

Añadió: “Quiero que sepan los cartageneros que, por todas las instrucciones impartidas por el Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, justamente, esto es lo que rechazamos y lo que no necesita Cartagena. ¡Duro contra ese tipo de delincuencia!”.

El operativo contó con la articulación de la Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, Icbf, Cuerpo de Bomberos, lo que permitió la captura de las dos propietarias del ‘nefasto lugar’, como fue catalogado por el Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

Autoridades en Cartagena sellaron un bar que ofrecía cabinas para actividades sexuales

Autoridades en Cartagena clausuraron antro dedicado a la degradación sexual, ubicado en el barrio Las Gaviotas - crédito @AlcaldiaCTG / X

El lunes 18 de marzo, las autoridades en Cartagena sellaron un bar en el barrio Las Gaviotas, en la avenida Pedro de Heredia, durante el operativo Plan Titán 24, notaron que el establecimiento comercial tenía cabinas destinadas para actividades sexuales y el ejercicio de la prostitución.

Durante la inspección adelantada por las autoridades notaron que atrás de la barra del club nocturno había cubículos de no más de un metro de espacio, que eran frecuentados por hombres y mujeres.

Bruno Hernández, Secretario del Interior de Cartagena dijo en video que lo más impactante para todo el equipo fue un establecimiento en particular “donde lo primero que uno se encuentra es una barra, pero posterior a esta hay un cuarto largo donde existían cabinas sexuales y dentro de estas había televisores proyectando películas pornográficas”.

Al ingresar al lugar se veía que quienes trabajaban estaban bajo malas condiciones de salubridad, había camillas y pantallas Lead que emitían videos pornográficos. “En este sitio estaban practicando actos sexuales, encontramos aproximadamente entre treinta o cuarenta personas”, añadió Hernández.

Según el funcionario, este lugar no contaba con ningún tipo de seguridad para las personas. “Su razón social para la cual se había constituido el negocio en nada tenía que ver con lo que nos encontramos, y como dijo un oficial de la policía: esto es la casa del diablo”, sostuvo Hernández. Aunque al interior del lugar las autoridades no hallaron menores de edad, no descartan que estas cabinas fueran usadas para la explotación de niños.

El Plan Titán 24 clausura antro dedicado a la degradación sexual, en entrada de Las Gaviotas - crédito Alcaldía de Cartagena

Con este mensaje las autoridades entregaron un balance en redes sociales: “No dejamos de sorprendernos con el nivel de aberraciones sexuales que encontramos en cada acción que ejecutamos. Tenemos que cuidar nuestros niños, nuestra juventud; la calle está llena de degenerados y enfermos”, en palabras el secretario del Interior.