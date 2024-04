Capturaron a un hombre que le dio una brutal paliza a su hijo: la agresión quedó en video

Un menor fue maltratado por su padre en Bucaramanga, esta persona ya fue capturada por las autoridades - crédito @DenunciasAntio2

En un operativo policial en Bucaramanga fue detenido Mayco Jackson Ferrero acusado de ejercer violencia contra su hijo, Jackson Josué, de 9 años.

Este hecho de maltrato infantil generó una rápida movilización tanto de la comunidad como de las autoridades, por la divulgación de imágenes de la agresión en redes sociales, que permitió la ubicación del sitio donde se agredía al menor de edad.

La víctima, que sufrió lesiones graves incluyendo una fractura de pómulo, se encuentra bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras su padre enfrenta procesos legales por violencia intrafamiliar.

Este acto de violencia contra un menor fue documentado por otros moradores del inquilinato en la ciudad de Bucaramanga, los cuales intervinieron para detener el maltrato y notificaron a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Respondiendo al aviso, las autoridades llegaron al lugar, encontraron al menor con lesiones visibles y procedieron a la captura de Ferrero Mendoza por violencia intrafamiliar. El pequeño fue inicialmente trasladado a la Comisaría de Familia del barrio La Joya para la verificación y restauración de sus derechos, y posteriormente recibió atención médica en la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita y finalmente alojamiento y protección en la Fundación Fulmiani.

En el video se puede ver y escuchar cómo el agresor, sujetando con fuerza al niño de su camiseta, profiere insistentemente en “Por qué me dice mentiras, mamagüevo, por qué me dice mentiras. Pídale disculpas”, mientras procede a golpearlo repetidamente en la cabeza y el rostro.

El padre de la victima no aceptó los cargos - crédito @soyjaimeandres

En el material audiovisual se puede escuchar de igual manera que el individuo que capturó en video la agresión exclamó: “Lo voy a denunciar. Así no, aquí. Me da pena, así no se castigan a los hijos”, logrando, junto a otros presentes, poner fin al violento acto.

En cuanto al reporte de la Policía al respecto, dice lo siguiente: “Por parte del Grupo de Protección de la Infancia y Adolescencia trasladamos al niño a la Comisaría La Joya, donde mediante informe dejamos a disposición al niño para que se le verifiquen y restablezcan sus derechos”.

Durante la presentación ante la justicia el lunes 15 de abril, Ferrero Mendoza no aceptó los cargos imputados; sin embargo, un juez de control de garantías decretó su medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La comunidad ha expresado su repudio al acto de violencia, destacando la importancia de denunciar estos hechos para proteger a los más vulnerables.

En relación con el tema la Procuraduría General de la Nación ha emitido una advertencia ante el actual escenario de violencia infantil que se vive en el país. De acuerdo con el Ministerio Público, los datos disponibles sobre estos incidentes destacan el riesgo que corren niños, niñas y adolescentes. Y es que, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, en el año 2023 se reportaron 12.532 casos de violencia intrafamiliar, siendo los niños los principales afectados con un total de 7.663 incidentes, seguidos por los adolescentes, quienes experimentaron 4.869 casos.

También, en los meses de enero y febrero de 2024, se registraron 1.244 incidentes, de los cuales 654 afectaron a niños y 590 a adolescentes.

Los datos de Medicina Legal muestran que hasta diciembre de 2023, hubo 607 menores de edad que fallecieron de manera violenta en el país, predominando los casos entre adolescentes (531). Para enero de 2024, se documentaron 44 incidentes de muertes violentas, con una mayor incidencia en adolescentes, sumando 40 casos.

Ante esta situación, la Procuraduría instó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), al Ministerio de Justicia, a la Policía Nacional, al Icbf y a otras autoridades pertinentes, a implementar “acciones inmediatas que contribuyan a reducir los factores de riesgo y sus efectos en la vida de los niños y niñas”.