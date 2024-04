Robo de panadería Masa en Bogotá: gigantesco operativo dio con la captura de los presuntos responsables

El restaurante ya había sido atracado en noviembre de 2023 - crédito Noticias Caracol

Gracias a un operativo que se realizó como parte de de las megatomas que realizó la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), se capturó a cuatro hombres que serían los presuntos responsables de haber cometido el hurto a la reconocida panadería y restaurante Masa, ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

La aprehensión de los cuatro criminales se dieron en las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, donde se escondía la banda de delincuentes que llegó la noche del martes 6 de febrero en dos motocicletas y con armas de fuego a robar a los clientes, ubicado en la Calle 81 con Carrera 9.

En esa ocasión los atracadores llegaron al lugar, que se encontraba concurrido, y mientras dos de ellos estaban en la entrada del establecimiento, los otros dos abordaron a los comensales para quitarles sus celulares, dinero en efectivo y objetos de valor.

“Escuché unos gritos dentro del restaurante, volteo a mirar y veo un sujeto bastante joven asaltando, atracando a todo el establecimiento. Pero se fue directamente a dos señoras. Estas señoras, pues en el momento que ven el arma empiezan a gritar y se espantan, y como que forcejean, aparentemente las golpearon”, comentó a Noticias Caracol uno de los testigos del robo.

Las megatomas se viene realizando cada semana en la capital con el fin de desmantelar organizaciones delictivas dedicadas al hurto, la extorsión y el microtráfico - crédito @SeguridadBOG/X

Esta serie de operativos seguirán a lo largo de la capital, y en días pasados la localidad de Bosa y seguirán en Chapinero, Teusaquillo y Usaquén y de acuerdo con lo que informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estos operativos completan cerca de dos meses, y hacen parte de la ofensiva contra la criminalidad e la capital.

Durante una entrevista que Galán brindó a CityTV la mañana del viernes 12 de abril, destacó que los operativos en la ciudad siguen “en curso” y se tendrán los resultados finales de esta ofensiva, entre las que destacó el golpe a bandas delincuenciales que tenían azotados a comercios y restaurantes en las localidades de Usaquén, Suba y Teusaquillo.

“Este no es un trabajo suficiente, pero vamos por buen camino; entiendo que la ciudadanía dice ‘necesitamos muchos más, no nos sentimos seguros’, tienen razón, no es un tema de percepción, tenemos problemáticas de seguridad, las estamos enfrentando.

El viernes 12 de abril el alcalde Galán dio detalles de la captura de la banda de ladrones de la panadería Masa en el norte de Bogotá - crédito cortesía

“Esta semana se logró la captura de 30 personas en Suba, Usme y Ciudad Bolívar dedicados al tráfico de estupefacientes hurto de motocicletas y algunos responsables de homicidios”, comentó Galán.

Los resultados de estos operativos se revelaron con varios de los capturados por el hurto al establecimiento comercial en rueda de prensa la mañana del viernes 12 de abril.

Según lo que reveló el alcalde, quien presentó los resultados junto al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general José Daniel Gualdrón, y la directora de la Fiscalía seccional Bogotá, Leonor Merchán, los operativos permitieron la identificación de grupos delincuenciales como Los inquietos, Alameda y Galeras, los cuales registraron antecedentes judiciales por delito como hurto calificado, concierto para delinquir, extorsión, tráfico y fabricación de estupefacientes, homicidio, feminicidio, acceso carnal violento con menor de años, lesiones personales y violencia intrafamiliar agravada.

Uno de los capturados durante los operativos efectuados por la Policía Metropolitana de Bogotá en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad - crédito Alcaldía de Bogotá (Facebook)

Uno de los detalles que más llamó la atención, fue que en uno de los allanamientos que se realizó en una de las viviendas que se escondía uno de los capturados se encontraron varias cédulas de ciudadanía, lo cual permitió corroborar que una de ellas pertenecía a una víctima de hurto en un restaurante, y además de estar señalados por casos de hurto, algunas de estas bandas delincuenciales también tendrán que responder por el delito de estafa.

“En un operativo conjunto con la @PoliciaBogota y la @FiscaliaCol hemos dado un duro golpe a la delincuencia en Bogotá con la desarticulación de la banda criminal ‘Los Marcadores’, que se dedicaba al hurto de restaurantes en el norte de la capital y que atemorizó a Bogotá en el primer trimestre del año”, destacó Galán en su cuenta de Twitter tras la rueda de prensa realizada en el parque El Nogal.

El alcalde dio detalles de la captura junto a la Mebog y la Fiscalía General de la Nación - crédito @CarlosFGalan/X

“En cinco diligencias de allanamiento adelantadas en las localidades de San Cristóbal, Bosa, Usme y en el municipio de Soacha, logramos la captura de 3 delincuentes involucrados en los atracos a Masa, Starbucks, Pecado Capital y otros establecimientos comerciales”, añadió el mandatario, quien aseguró que seguirán trabajando con las demás instituciones para garantizar la seguridad de los habitantes en Bogotá.