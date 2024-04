La razón por la que se demora en llegar el agua a los hogares de Bogotá tras el racionamiento

El corte de agua en algunos hogares se extendió más de lo previsto - crédito Colprensa

El jueves 11 de abril se llevó a cabo el primer turno de racionamiento de agua en la capital del país y aunque las autoridades indicaron un horario fijo para restablecer el servicio, muchos ciudadanos se quejaron a través de redes sociales porque el líquido no llegaba.

Durante la primer jornada de corte se vieron afectados ciudadanos de la zona nororiental y el central de la ciudad. Las primeras localidades en experimentar esta estrategia fueron: Antonio Nariño (23 barrios), Barrios Unidos (53 barrios), Chapinero (18 barrios), Los Mártires (22 barrios), Puente Aranda (69 barrios), Rafael Uribe Uribe (28 barrios), Santa Fe (1 barrio), Teusaquillo (52 barrios), Tunjuelito (4 barrios) y Usaquén (16 barrios).

Aunque el horario que se estableció para el racionamiento de agua es de 24 horas, iniciando a las 8 de la mañana, algunos bogotanos aseguraron que a esa misma hora del viernes 12 de abril continuaban sin el servicio de agua.

Lo anterior quiere decir que algunos usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá duraron más de 24 horas sin acceso al líquido vital.

Desde la entidad explicaron la razón de esta demora. De acuerdo con Natasha Avendaño, gerente del Acueducto, esto se debe a que algunos hogares están muy retirados de las válvulas que se abren para reanudar el paso de agua hacia las viviendas.

La funcionaria explicó que el servicio se restablece de acuerdo con la cercanía de los usuarios a las válvulas de acueducto, que además se deben abrir de manera paulatina para evitar fugas o un problema mayor en las tuberías por la presión con la que se libera el líquido.

Funcionarios del Acueducto de Bogotá abriendo las válvulas para restablecer el servicio de agua - crédito Acueducto

“Algunas personas tienen agua desde las 7:30 de la mañana, que son los que viven cerca a estos centros. En las zonas más alejadas, el agua puede demorar un poco más”, indicó Avendaño en diálogo con la emisora Blu Radio.

Así mismo, la gerente del Acueducto dejó claro que esta condición probablemente se presente todos los días de racionamiento en Bogotá. El restablecimiento del servicio de agua podría durar incluso dos horas más de lo previsto en un inicio.

Regresaría el agua amarilla a Bogotá

La funcionaria también dejó claro que se pueden presentar cambios en la coloración del agua teniendo en cuenta los procesos que se realizan durante el racionamiento.

De acuerdo con Avendaño el agua podría verse amarilla nuevamente, como ocurrió en semanas anteriores, teniendo en cuenta que el líquido no tuvo movimiento en las tuberías durante un periodo de tiempo importante.

La funcionaria resaltó que, pese al color del líquido, sigue siendo agua potable por lo que es indispensable que no se tire o desperdicie.

El Acueducto advirtió que puede regresar el agua amarilla a los hogares en Bogotá - crédito @gelitoazul/X

“Puede haber coloramientos en el agua, ya que las tuberías estuvieron quietas 24 horas, ante lo cual no hay que desperdiciar, pues es agua potable. Es agua potable, no la tire, puede usarla, la idea es seguir la conducta de ahorro, no solo las personas que tienen turno de racionamiento, sino toda la ciudad”, añadió la gerente del Acueducto.

Respecto a la primera jornada de corte, desde la Empresa de Acueducto de Bogotá informaron que el consumo diario en la ciudad pasó de 17,39 metros cúbicos por segundo el 10 de abril a 15,8 metros cúbicos por segundo durante el jueves 11 de abril.

Gráfica del consumo de agua en Bogotá, luego de la primera jornada de racionamiento del 11 de abril - crédito Alcaldía de Bogotá

Sin embargo, los niveles de los embalses de San Rafael y Chuza que integran el Sistema Chingaza y que proveen del 70,5 de agua a la ciudad, siguen cayendo por falta de lluvias. Los niveles pasaron de 16,63 % (10 de abril) a 16,32 % el 11 de abril.