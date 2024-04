General Mario Alfredo González, excomandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, fue acusado por abuso sexual a una de sus subalternas

La denuncia de la subteniente se conoció el 13 de octubre de 2021 - crédito Tercera brigada del Ejército Nacional / X

Tras casi siete años de un proceso legal que inició una subteniente del Ejército Nacional de Colombia, y quien debido a estas investigaciones se retiró de la institución, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó ante un juez de control de garantías al brigadier general (r) Mario Alfredo González Lamprea, quien le imputó el delito de acto sexual violento.

La decisión que dio a conocer la Fiscalía durante la mañana del viernes 12 de abril se dio por cuenta de una denuncia que realizó la entonces subteniente por hechos que ocurrieron el 2 de noviembre de 2017, momento en el que González Lamprea ejercía como comandante de la Brigada de Inteligencia 2 del Ejército Nacional, ubicada en Bogotá. En una de las oficinas de este lugar la joven vivió un episodio de acoso que narró a la emisora W Radio.

De acuerdo con lo que indicó el ente, la subteniente llegó hasta la oficina del entonces coronel para manifestarle varias inconformidades debido a la carga laboral que en ese momento llevaba.

“Le dije que tenía cuatro tatuajes y me preguntó dónde los tenía. Luego me mostró dos que él tenía, se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo que le mostrara el tatuaje, me puso de pie e intentó mirar debajo del vestido (...) me bajó la cremallera de la espalda y empezó a besarme a la fuerza”, indicó la joven en entrevista a la emisora el 13 de octubre de 2021.

Este testimonio, sumado a la indagación que llevó a cabo el ente acusador permitió concluir que “el entonces coronel, al parecer, le puso seguro a la puerta, hizo manifestaciones de tipo erótico y sexual a la uniformada por unos tatuajes que tenía en diferentes partes del cuerpo; y, ante la negativa de la víctima de acceder a su pretensión sexual, la agredió de manera violenta, la besó e hizo tocamientos íntimos”.

Por su parte el general en retiro no aceptó el cargó que le imputó la Fiscalía.

Adicional a lo anterior, la fiscal destacó en medio de la audiencia que “el coronel Mario Alfredo exhortó a la subteniente para que le mostrara el tatuaje ubicado en una de sus costillas, ella se negó, no quiso hacerlo de manera expresa, le dijo que no se lo mostraría porque no estaba en un lugar visible”.

Siguiendo con la intervención, agregó que “el oficial González Lamprea se levantó de su silla, se dirigió a la puerta de acceso a la oficina, la cerró, le puso seguro y regresó a la silla interlocutoria donde estaba sentada la subteniente, la sujeta fuerte de la mano y con la otra mano intenta ver a través de su vestido”.

De nada sirvió la reacción de la mujer, pues “la subteniente se levantó con la intención de salir de la oficina, en ese momento el coronel González Lamprea haló su vestido e intentó nuevamente ver a través de el (vestido) y le dijo que estuviera tranquila que lo tenía que dejar ver”, manifestó la fiscal durante la diligencia judicial.

“Ante la negativa de la subteniente en un contexto de agresión procedió a bajarle la cremallera del vestido que estaba ubicada en la parte de atrás le bajó la parte superior de la cremallera, la empujó bruscamente contra las paredes de la oficina y la besó de manera violenta”, cerró la delegada por la Fiscalía.

Este anuncio se da tras varios años en los que la mujer aseguró el proceso no dio con ningún avance. “La investigación interna disciplinaria ha resultado inútil; no puede esperarse seriamente que alguien dentro de las Fuerzas Militares se meta con un oficial tan poderoso”, aseguró en ese entonces el periodista Daniel Coronell, quien reveló el caso en la emisora.

“(A mi novio, que también hacía parte del Ejército) le dijeron que me convenciera de quitarle la denuncia al coronel porque se le estaba afectando el ascenso (a general)”, destacó la joven, quien tomó la decisión de no callar y poner en conocimiento ante las autoridades lo que allí ocurrió.

Por cuenta de esta revelación hecha por Coronell, en el año 2021 se conoció que la Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación disciplinaria por presuntas conductas sexuales abusivas, y por ello fue que la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas.