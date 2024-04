Encapuchados en la Universidad Nacional no son estudiantes, según rector José Ismael Peña: tienen machetes

José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional, aseguró que la institución es clave para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo - crédito Universidad Nacional de Colombia y José Ismael Peña / LinkedIn

La elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ha generado malestar en los estudiantes de la institución educativa, que se han manifestado en contra de su designación, ya que no se sienten representados por el funcionario. El 8 de abril, en medio de las protestas, un grupo de personas encapuchadas se tomó el edificio Uriel Gutiérrez, en donde se encuentra la rectoría y donde se llevan a cabo actividades administrativas de la institución.

“En la toma violenta de las instalaciones generaron daños en la infraestructura, con elementos contundentes rompieron puertas, vidrios, dispensadores de alimentos y dañaron los torniquetes, entre otros”, informó la Universidad Nacional en un comunicado.

La institución educativa rechazó los actos violentos en el edificio de Bogotá - crédito @UNALOficial/X

Frente a esto, el nuevo rector aseguró que los responsables no son alumnos de la institución, ya que los considera personas críticas que no se ocultan tras una capucha para manifestar su inconformismo con las medidas de la universidad.

“Ningún estudiante de la Universidad Nacional, ni de ninguna universidad de este país, y creo que del mundo, va la universidad con un machete. Es decir, que una persona que anda con un machete en una ciudad es una persona que no pertenece a la comunidad universitaria. Si bien es cierto hay un grupo de estudiantes, allí también hay un grupo de personas encapuchadas, con armas cortopunzantes, con machetes, que definitivamente no pertenecen a la universidad”, precisó Peña, en conversación con la revista Semana.

Encapuchados se tomaron el edificio Uriel Gutiérrez de la Universidad Nacional, donde funciona la Rectoría - crédito Camila Díaz/Colprensa

De igual manera, indicó que el descontento con su elección se debe al método que se está utilizando para escoger a los rectores de la universidad. Según explicó al medio citado, los candidatos al cargo, avalados por la Secretaría General, pasan por un proceso de consulta en el que votas los estudiantes, docentes y egresados, y, finalmente, el Consejo Superior Universitario toma la decisión final. “Los estudiantes que están protestando quisieran que solamente la consulta fuera determinante en la designación del rector”, precisó.

Sin embargo, se ha especulado que su llegada ha generado malestar porque podría no ser afín a las políticas del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro. El rector indicó que esta versión no la ha podido corroborar y que, además, en el programa que tiene planteado para la institución incluye lo que se ha establecido en los planes nacionales.

Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia no se sienten representados por el nuevo rector, José Ismael Peña - crédito Colprensa

“Yo no puedo asegurar eso, lo único que puedo decir es que tengo una propuesta que entre otras cosas es a fin a otros planes del Gobierno. La Universidad Nacional tiene 157 años y siempre ha diseñado sus planes de desarrollo acordes con los planes nacionales de desarrollo. Es decir que, independiente del grupo, partido político que esté en el Gobierno, la universidad tiene un papel muy importante en el cumplimiento de ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo no puedo asegurar si soy o no el candidato del Gobierno”, aseveró el funcionario.

Según reportó RCN Radio, los alumnos que se han manifestado han asegurado que, además de no estar de acuerdo con que Peña esté al frente de la institución, tampoco ven con buenos ojos ciertas reformas que se han adelantado en ella. Incluso, aseguró que se ha dicho que hay facultades que no deberían existir en la universidad, lo que ha generado indignación en los estudiantes.

Estudiantes de la Universidad Nacional también han protestado por la implementación de reformas en la institución educativa - crédito Colprensa

“Nos reunimos para protestar y a decir que estamos en paro indefinido contra la designación de Ismael Peña, como rector, sin la opinión y consulta del consejo estudiantil. Él no nos representa, Dora Montoya; tampoco. También, nos han impuesto más de cuatro reformas, nos dicen que la Facultad de las Artes, no deberían existir”, explicó uno de los manifestantes, citado por el medio radial.