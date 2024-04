Ladrones de Rolex volvieron a atacar en Bogotá: asaltaron a un empresario en un local comercial en el norte de la ciudad

Además del reloj, al empresario le hurtaron una cadena - crédito cortesía

Un empresario vivió momentos de terror por cuenta de la delincuencia, luego de que un hombre armado lo abordó al ingresar a un local comercial de bicicletas y, como si ya supieran lo que llevaba, le hurtaron un reloj Rolex y una cadena, cuyo valor estimado es de $52 millones.

Los hechos se registraron la tarde del miércoles 10 de abril en el barrio Santa Bárbara Occidental de la localidad de Usaquén (norte de Bogotá), y según lo que se alcanza a observar en el video de la cámara de seguridad, el hurto ocurrió cuando el reloj marcaba las 2:13 de la tarde.

En el mismo, se aprecia cómo la víctima luego de permanecer en el lugar es abordado por el hombre, quien saca de su pantalón un arma de fuego con el cual le apunta y seguido a esto le indica que le entregue los objetos.

El hombre huyó del lugar sin robar a ninguna otra persona, lo que hace sospechar a las autoridades que al hombre ya lo tenían fichado los bandidos.

Hasta un local de bicicletas en la localidad de Usaquén llegaron los delincuentes a cometer el hurto - crédito Reuters/Archivo particular

El caso se encuentra siendo investigado en estos momentos por unidades de la Sijín, y se espera con el rastreo de cámaras aledañas al establecimiento se pueda identificar la placa del vehículo en el cual huyó el ladrón.

Uno de los detalles que alcanzó a registrar el video es que el delincuente llevaba un buso blanco con franjas negras y una gorra blanca con un corazón al costado izquierdo y una x al izquierdo, ambos símbolos de color negro.

El robo más reciente de un reloj Rolex en Bogotá

Este nuevo hecho de inseguridad en Bogotá cortó la racha de hurtos de estos relojes de lujo, debido a que la tarde del sábado 20 de enero de 2024 en redes sociales se conoció el video de un hurto que sufrió un economista que se movilizaba en su vehículo convertible a la altura de la Carrera 7 con Calle 85, y mientras esperaba el cambio de semáforo, el hombre fue abordado por hombres armados en motocicleta.

“Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex. No me pidieron ni celular, ni billetera, ni el carro”, aseguró la víctima del robo en entrevista con El Tiempo.

El hecho se registró en la carrera 7 con calle 85 - crédito X

“Ayer en horas de la tarde se registró este hecho en la carrera 7a con calle 85. La denuncia está desde ayer en manos de la SIJIN de la @PoliciaBogota que avanza en la investigación y persigue a los responsables. El secretario de Seguridad, @Cesarestrepof, está personalmente al frente de este caso para tener resultados pronto. Con ayuda de todos, Bogotá volverá a caminar segura”, publicó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán luego que el caso se viralizó en redes sociales.

Pocos días después, la noche del 6 de febrero de 2024 varios empleados y comensales que se encontraban en la reconocida panadería Masa fueron víctimas de los ladrones, quienes ingresaron hasta el lugar y con armas de fuego intimidaron a los presentes y se apoderaron de teléfonos celulares, dinero en efectivo y objetos personales.

Los hechos ocurrieron pasadas las 7:15 sobre la Calle 81 con Carrera 9, momento en el cual llegaron cuatro sujetos, y dos de ellos entraron al establecimiento mientras que los otros dos actuaron como campaneros vigilando que no llegaran las autoridades al sitio.

“Escuché unos gritos dentro del restaurante, volteo a mirar y veo un sujeto bastante joven asaltando, atracando a todo el establecimiento. Pero se fue directamente a dos señoras. Estas señoras, pues en el momento que ven el arma empiezan a gritar y se espantan, y como que forcejean, aparentemente las golpearon”, dijo uno de los testigos del robo en entrevista con Noticias Caracol.

Al momento de cometer el robo en la panadería dos hombres vigilaron la entrada mientras los otros dos ladrones se apoderaban de los objetos de valor de los comensales y los empleados - crédito X

Pese a que en enero de 2024 se presentó un reducción en las cifras de hurto a comercio en un 65% frente al mismo periodo de 2023, el programa ‘Bogotá Cómo Vamos’ destacó en su último reporte que la percepción de inseguridad en la capital es del 52,4 %, lo cual quiere decir que 5 o 6 de cada 10 habitantes se sienten inseguros y amenazados por la delincuencia en Bogotá.

Por último, y de acuerdo con cifras presentadas en un informe hecho por la Policía Nacional, con corte al 29 de febrero ya se han registrado 750 hurtos al comercio, restaurantes y personas en Bogotá.