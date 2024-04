Ornella Sierra le cantó la tabla a Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos Colombia’ por esta picante razón

La creadora de contenido se molestó al ver al panameño en ropa interior por toda la casa - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

No ha sido una semana agradable en La casa de los famosos Colombia después la salida de Sandra Muñoz y Juan David Zapata. Los participantes parecen tener los ánimos elevados, debido a los constantes enfrentamientos que se han presentado entre algunos por ejemplo Martha Isabel Bolaños con Karen Sevillano y La Segura, o el que tuvieron Miguel Melfi e Isabella Santiago, al que se integró Camilo Pulgarín.

Esto llevó a que El Jefe tomara una drástica decisión en lo que respecta a los enfrentamientos, por lo que la Pupuchurra y las dos creadoras de contenido —Sevillano y Segura— quedaron sentenciadas sin ningún tipo de posibilidad de salvación. Sin embargo, un nuevo enfrentamiento parece haber surgido en la noche previa a la hora de dormir, pues Ornella Sierra le habría hecho un reclamo a Melfi.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Miguel Melfi ha llamado la atención en 'La casa de los famosos Colombia' por permanecer sin camiseta y en ropa interior - crédito cortesía Canal RCN

Al parecer, la joven conocida también como la Barbie costeña está incómoda con el hecho de que el panameño ande por la casa en ropa interior. Esto, después de que fel propio Miguel Melfi quien le reclamara a la influencer que también mostraba de más con los atuendos que suele utilizar para las dinámicas.

“Miguel, ¿a ti por qué te gusta andar en bóxer por todas partes? ¿Miguel por qué me ignoras? Miguel, o sea me dices que yo muestro mucho, que yo vivo pelando t3t@ y tú vives pelando el cul… Siempre te veo pelando el cul… ¿A quién le quieres gatear?”, fueron los reclamos que lanzó la joven creadora de contenido.

Ornella Sierra le reclamó a Miguel Melfi por estar por la casa en bóxer, pues se sentía incómoda - crédito Canal RCN

Finalmente, Sierra le pidió que dejara algo a la imaginación —ya sea para las participantes o para los seguidores del reality—, por lo que el panameño bromeó que necesita conseguir votos para que lo eliminen de la placa. De inmediato, los seguidores del formato televisivo dejaron algunos comentarios sobre el hecho, bromeando que Melfi estaría buscando llamar la atención de Ornella.

Otros de los apuntes que más resaltan en la publicación de Instagram del reality son: “Melfi tratando de conseguir votos para que lo salven de la placa y Ornella reclamando la vista”; “no entiendo por qué Ornella lo critica si ella anda mostrando todo con su ropa”; “será que Melfi ya le echó el ojo a Ornella”, entre otros.

Cuántas cirugías tiene Ornella Sierra

La conocida 'Barbie costeña' reveló cuántas cirugías se ha realizado - crédito @ornellasierra/Instagram

En medio de una conversación con sus compañeros de la casa estudio, Sierra decidió abrir su corazón y contar los difíciles momentos por los que atravesó durante su infancia. Allí, contó que tuvo varios problemas de salud cuando era más joven como problemas en la piel, respiratorios, entre otros.

“Vine al mundo con muchos problemas de salud, yo tenía epilepsia, tenía asma, tengo mis problemas de piel, a mí me salen lesiones en la piel, mi enfermedad se llama psoriasis. Eso me reprimió mucho, no tenía muchas amigas, de hecho, toda mi vida he sido de tener tres amigas y ya”, afirmó la joven de 24 años.

Ornella recordó que durante mucho tiempo se sintió rechazada por las personas que la rodeaban e, incluso, tuvo muy pocas amigas en su juventud. “Nada más he tenido como dos o tres amigas en toda mi vida, he sido de pocas amistades”. En cuanto a las cinco cirugías estéticas a las que confesó haberse sometido, contó que cuatro de ellas se las hizo a escondidas de sus padres: “Yo me terminé operando, yo aparté la entrada al quirófano y me terminé haciendo cinco cirugías”.