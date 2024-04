Nuevo amor en ‘La casa de los famosos’: así va la relación entre Juan Camilo Pulgarín y Sebastián González

El amor sorprende a Camilo y Sebastián en la competencia ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito redes sociales

La casa de los famosos Colombia se ha convertido en el centro de todas las miradas, especialmente con el desarrollo de vínculos emocionales entre sus participantes. Específicamente, la relación que nació entre Juan Camilo Pulgarín y Sebastián González ha generado un particular interés, reflejando cómo el amor y la amistad pueden florecer, incluso, en el competitivo ambiente de un reality.

Los dos concursantes, que entraron al reality el 1 de abril gracias a las votaciones los televidentes, han demostrado una química innegable desde su llegada, evidenciando momentos de cercanía y afecto que sugieren un vínculo más allá de la amistad.

Desde gestos simbólicos como la entrega de corazones de papel, hasta apoyo mutuo y expresiones de afecto físico, Pulgarín y González han permitido que la audiencia sea testigo de la evolución de su relación. “Me los voy a llevar de amuleto para ganar la prueba y cuando me sienta mal los pondré en mi corazón y los vuelvo a guardar”, expresó Sebastián, demostrando el valor emocional después de que Camilo le regaló unos corazones hechos de papel.

El ingreso de nuevos participantes a la casa ha alterado la dinámica existente, redefiniendo alianzas y afectos. La Segura y Karen Sevillano, ‘Las chismosas de confianza’, desde el confesionario, han comentado sobre el avance de esta relación, indicando un crecimiento en el interés mutuo entre Camilo y Sebastián. “Ese es el coqueteo que a mí me gusta, el uno se tira, el otro también, el uno se responde, el otro también”, comentó La Segura, destacando la reciprocidad en su coqueteo.

Pero el camino para Camilo y Sebastián no está exento de obstáculos, ya que el formato del reality pone a prueba la permanencia de los concursantes. La nominación de Camilo Pulgarín, realizada por el público, pone en riesgo la continuidad de este vínculo en el programa.

El reality no ha escatimado en mostrar la complejidad de las relaciones, con parejas formándose y disolviéndose a lo largo de su transmisión. Amores como los de Nataly Umaña y Melfi, Sandra Muñoz y Juan David, y Diana Ángel y Culotauro han llamado la atención de los televidentes del programa.

Sin embargo, las anteriores parejas mencionadas no han continuado con su amor puesto que en el caso de Umaña y Melfi, la actriz salió de la competencia, pero indicó que esperará que el cantante panameño salga del programa para ver que sucede fuera de las cámaras: “Vamos a esperar qué pasa. Me gusta, obvio. Me mira con esos ojitos y siento cositas”, indicó la conocida actriz después de su salida.

El mismo caso de la relación anterior lo tienen Diana Ángel y Culotauro debido a que el humorista salió del reality. Camilo Díaz indicó que está a la expectativa de la salida de la actriz: “Diana te amo (...) la voy a esperar, ella no se va quedar toda la vida allá (...) Ese amor podría continuar, si fue real allá, en un lugar en donde casi nada es real, aquí podría ser mucho más real (…) Solo resta esperar para conocer qué pasa. Nada está escrito, así que toca darle tiempo al tiempo, pero si la quiero y la admito como mujer y como profesional, es increíble”, expresó el humorista en una entrevista con el periodista Santiago Vargas de Mañana Express.

Al contario de las parejas pasadas, Sandra Muñoz y Juan David decidieron tomar caminos distintos después de la salida de ambos del programa del Canal RCN: “Somos polos opuestos, lo dejaremos hasta ahí”, expresó la modelo y el deportista agregó que quedaron siendo amigos: “Ahorita somos muy amigos, yo no entré al programa buscando una relación, pero igual no se dieron las cosas con Sandra”.