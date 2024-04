Jhovanoty reveló su duro comienzo como “muñeco” de fiestas infantiles: “Me ganaba 5.000 pesos”

Jhovanoty reveló en exclusiva cómo fueron sus inicios en los medios de comunicación - crédito @peretantico/Instagram

Jhovanoty se ha convertido en cuestión de meses en uno de los nombres más sonados de los medios de comunicación en Colombia. El huilense tiene cada vez más presencia en televisión, radio, redes sociales y hasta en el cine de Hollywood. Ha logrado gran éxito en todas esas aristas recientemente.

Actualmente, es el director de El Klub, el programa matutino de la emisora La Kalle, en el que se combina la comedia, con la picardía y la música popular. Asimismo, fue anunciado hace algunas semanas como el nuevo integrante de Voz Populi, uno de los programas más escuchados del país y la franja con más éxito de Blu Radio.

Su brillo con la cadena de Caracol no se detiene ahí, sino que aparte de los dos productos mencionados anteriormente, también hace parte del elenco de Sábados Felices. De la misma manera, fue agregado recientemente al formato de La vuelta al mundo en 80 risas, en el que están otros colegas suyos como Don Jediondo o Suso.

Laura Acuña durante su viaje a Japón para grabar 'La vuelta al mundo en 80 risas' junto a Jhovanoty - crédito @peretantico y @lauraacunaayala/Instagram

Sus imitaciones a famosos lo hicieron viral mientras trabajaba en Tropicana y poco a poco fue siendo requerido por los espacios mediáticos más importantes del país. No obstante, no todo fue siempre así de fácil o lleno de dicha para él, sino que así como ahora está en las maduras, ya pasó por las verdes.

Así llegó Jhovanoty a los grandes medios de comunicación

“Mi primer trabajo fue de muñeco de fiestas infantiles, me vestía de Carlitos, el personaje de Aventuras en pañales. Ahí me ganaba como 5000 pesos por cada evento y en un día únicamente alcanzaba a hacer como dos o tres. Solamente en temporada lograba hacer más”, comenzó diciendo el comediante en diálogo con Infobae Colombia.

Se conoció la modesta cifra que ganaba Jhovanoty en su primer trabajo - crédito @peretantico/Instagram

Tras luchar y luchar, logró reunir fuerzas para dedicarse a algo que le hiciera sentir mejor. “Mi contacto con los medios de comunicación fue a través de mi hermana Miriam, ella trabajaba en la emisora de la galería, en la ciudad de Neiva”, agregó acerca de su vida laboral.

También detalló cómo fueron sus primeros pasos en los medios. “En ese momento, se comenzaron a montar varios proyectos de radio juvenil con compañeros de la universidad y comencé con algo muy pequeño. De hecho, de las primeras cosas que hice fue grabar una cuña para la emisora cultural de Neiva. Todo eso lo comencé a hacer y yo ni me imaginaba dónde iba a estar o dónde iba a terminar”, expuso.

En sus palabras, declara cuál fue el modesto proyecto que le ayudó a dar el gran salto. “Luego hice parte de una radio novela juvenil en Neiva, en la que yo era el personaje antagónico. Esa producción era en formato retro (la hicimos en 2005, 2006). Eso me abrió las puertas, seguí en emisoras, pasé en televisión primero por Sábados Felices. Todo se ha ido dando”, comentó a este medio.

Jhovanoty dio a conocer cuál es su próxima meta profesional - crédito @peretantico/Instagram

Por otro lado, añadió que su meta pendiente en la trayectoria es que “ahora quiero trascender más, cuando he hecho giras en Europa, Australia u otras partes del mundo, me he presentado para un público colombiano, pero ahora quiero hacerlo para una audiencia internacional”.

No en tanto, cabe mencionar que ya ha tenido roce global, cuando hizo parte de una película de Hollywood. En El padre: la venganza tiene un precio personificó a un policía con un breve parlamento. Aunque su única responsabilidad ante las cámaras fue decir una palabra: “Señor”, asegura que tuvo un buen pago.

Aun así, considera que esa participación en la gran pantalla no llega a explotar todo su potencial y que está dispuesto a hacer proyectos todavía más ambiciosos para poder ser más reconocido.