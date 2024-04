Una mujer se salvó de ser estafada gracias a Nequi

Una mujer se salvó de una estafa gracias a Nequi - crédito Captura de pantalla/Unsplash

Los delincuentes buscan la manera y las diferentes herramientas de Internet para estafar a sus víctimas. Esta vez se conoció la denuncia de una mujer que en su intento por vender su celular por las redes sociales, por poco termina en estafa.

La denunciante explicó esta nueva modalidad de robo en la que casi sale estafada y fue gracias a la aplicación de Nequi que no sucedió. “Estaba vendiendo un Iphone 11 por Marketplace porque compré uno nuevo”.

La mujer contó que el supuesto comprador aceptó pagar el precio que ella estaba pidiendo y por esta razón la compra se concretaría vía WhatsApp: “Me salió un comprador, yo estaba superemocionada porque me aceptaron el precio que yo quería y la señora me dijo que el esposo me iba a escribir por WhatsApp para concretar la compra, concretamos todo”, contó la víctima.

Todo estaba normal hasta el momento de la entrega del celular, pues el comprador salió con la excusa que no podía pasar a buscarlo y había decidido enviar un servicio de mensajería, Pickup, para recoger el teléfono y verificar que todos los elementos estuvieran en orden, situación que generó sospecha a la denunciante.

“Yo le dije que no le entregaba el celular sino cuando la plata estuviera en mi cuenta, me dijo que el Pickup ya había llegado, y salí con mi papá, y me dijo: ‘primero hacemos una videollamada para confirmar que todo esté superbién’; yo le dije: ‘ah, listo, no hay problema”, indicó la joven.