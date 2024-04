Nanis Ochoa reaccionó a la sanción de Tania Valencia en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito”

La presentadora se refirió a lo ocurrido en el reciente capítulo del reality - crédito Edición Infobae

La reciente expulsión de Nanis Ochoa de La casa de los famosos Colombia y la decisión de El Jefe con respecto a Tania Valencia han causado revuelo tanto dentro como fuera del programa. Ochoa fue eliminada de manera automática por revelar información del exterior varias veces, en una clara infracción a las reglas del reality, mientras que Valencia, acusada del mismo delito, solo fue nominada para la eliminación en lugar de ser sacada de la casa estudio.

El incidente con la afamada presentadora ocurrió a tan solo 24 horas de su ingreso al reality, cuando compartió detalles externos con otros participantes, lo que contradice las directrices establecidas por la producción.

Su eliminación se llevó a cabo de manera inmediata, lo que Ochoa calificó como una experiencia impactante, que la dejó profundamente afectada. Tanto es así que Nanis expresó su descontento en el matutino Buen día, Colombia e indicó que la medida aplicada en su contra fue demasiado severa para la naturaleza de su falta.

“Muy afectada porque es como si me hubieran arrebatado un sueño. Creo que no hice algo tan grave para merecer esto. Siempre traté de llegar con mucho amor, diciéndole a las niñas que se arreglaran, que estábamos en televisión”, expresó entre lágrimas durante la entrevista.

Y añadió: “No me pareció nada trascendental para que fueran así conmigo, fue en seco, me hubieran puesto en la placa de nominados. Me hubiera gustado que me trataran con delicadeza y respeto, pero siento que me echaron como un perro”.

¿Doble rasero en ‘La casa de los famosos Colombia’?

La exparticipante del Desafío, tras incurrir en un error similar al revelar información sobre la participante Mafe Walker a Isabella Santiago, enfrentó una sanción menos drástica. La producción optó por poner a Valencia en la placa de nominados en lugar de expulsarla directamente del reality.

“‘Acabas de llegar’ y yo, ‘por eso estoy preguntando Diana’ porque ella se puede considerar extraterrestre, bebé y tú vieras la cantidad de gente afuera que lo defiende, ¿Me entiendes?”, le dijo Tania a Isabella, mientras le contaba una conversación que sostuvo con la actriz Diana Ángel.

Puesto que la modelo, a diferencia de Ochoa, incurrió una sola vez en la falta, El Jefe tomó la decisión de imponerle una sanción distinta. “Tania, como sabes, Nanis fue expulsada por revelar información, tú le diste información de Mafe a Isabella Santiago, por esa razón desde este momento quedas en la placa de nominados”, expresó.

Tras observar el tratamiento recibido por Valencia, Nanis Ochoa no se quedó callada y utilizó su plataforma en Instagram para expresar su perspectiva sobre el asunto, aunque causó sorpresa su apoyo hacia Tania.

A pesar de su propia eliminación, la empresaria antioqueña, expresentadora del programa Lo sé todo, se mostró complacida de que a su excompañera se le otorgara una segunda oportunidad. “Qué bonito que a Tania le dieron una oportunidad. Vamos, Team Infiltrados”, escribió.

De otro lado, la diferencia en el manejo de las sanciones ha generado un debate sobre la consistencia de las reglas del juego y la equidad en su aplicación, por lo que la reacción del público no se hizo esperar. En las plataformas de redes sociales, varios espectadores expresaron su descontento y confusión, por lo que consideraron un trato diferenciado para situaciones percibidas como similares.

Comentarios como “La casa de los famosos Colombia se está convirtiendo en un programa burlesco, sacaron a Nanis por un comentario y hoy meten a la placa a Tania” y “Todo lo que sé en contra de mi voluntad, pero qué estrés Tania”, muestran el descontento de los espectadores, quienes piden que la modelo también sea expulsada de “la casa más famosa de Colombia”.