Porque le ganó una partida de billar, un hombre mató a su vecino: fue hasta su casa y lo macheteó

La víctima fue identificada como Álvaro Enrique Cantillo Hernández, que sufrió heridas portales por parte de José Armando Ramos - crédito redes sociales

La intolerancia en Colombia volvió a cobrar la vida de una persona; esta vez, un partido de billar que le ganó un vecino a otro fue el causante del homicidio, que se registró en Santa Marta el domingo 7 de abril.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio El Milagro I, donde dos vecinos identificados como Álvaro Enrique Cantillo Hernández, de 44 años, y José Armando Ramos, de 23 años, se dieron cita en un billar para jugar unas tandas; sin embargo, los efectos del alcohol y la intolerancia produjeron que lo que parecía una contienda amigable terminara en una riña con un muerto, dos heridas y una persona en la cárcel.

De acuerdo con el testimonio proporcionado por la esposa de Cantillo, el conflicto comenzó cuando él y su vecino, conocido popularmente como el Pope, tuvieron un altercado mientras jugaban billar; y pese a finalizar la noche y retornar a su hogar alrededor de las 2:10 de la madrugada, la tranquilidad de la familia Cantillo se vio interrumpida aproximadamente 40 minutos más tarde por un ataque dirigido hacia su residencia.

Según le contó la mujer al medio regional Al Punto Santa Marta, José Armando Ramos llegó a su casa junto con un grupo de personas a romper todo lo que encontrara en su camino y buscaba agredir a su esposo, que ya estaba acostado.

Álvaro Cantillo fue apuñalado por un vecino por un partido de billar - crédito redes sociales

“Yo le dije a mi esposo que no saliera, pero él dijo que si no salía nos matarían a ambos, es cuando él sale y se enfrenta a ellos, pero eran muchos, como doce, y en vez de evitar le daban más motivos a Pope para que agrediera a mi esposo. Yo solo vi que le pegaron con un ladrillo en la cabeza y cae inconsciente y es cuando Pope aprovecha y le pega varias puñaladas en la nunca y el cuello”, le contó la vida al medio citado.

La esposa del occiso, conocido en el barrio con el apodo de Negrini, contó que entre los agresores estaba la mamá del homicida, quien también lo estaba incitando a que agrediera a su vecino.

Pope dejó inconsciente a Negrini tras lanzarle un ladrillo en la cabeza y cuando lo empezó a apuñalar, algunos familiares de la víctima salieron de sus casa y se enfrentaron con la trifulca para evitar que acabaran con la vida del hombre de 44 años.

Álvaro Enrique Cantillo Hernández estaba en su casa y fue sonsacado por su homicida - crédito redes sociales

En medio de la trifulca, una hermana de Cantillo Hernández fue agredida con un machete por parte de la madre de Pope, por lo que también reaccionó y agredió a la mujer.

“Mi cuñada se metió a evitar pero ellos estaban locos y nos agredieron con piedras y mi cuñada presenta golpes y la misma mamá de pope le pegó con un machete y piedra mientras protegía a su hermano agonizando”, relató la esposa de la víctima mortal.

Dijeron que la víctima macheteó a la mamá del homicida

En contraste con la versión de los familiares del afectado, los allegados a José Armando Ramos dijeron que el homicidio se dio en medio de un acto de defensa, pues Álvaro Enrique Cantillo Hernández habría agredido primero a su homicida y también a su madre.

“Mi hermano llega a las 2:00 de la madrugada buscando un machete porque dijo que lo habían agredido y que le habían sacado un machete, le pregunté que si qué había pasado y me dijo: ‘Hermana me jodieron... El Negrini porque iba perdiendo conmigo unos partidos de billar y eso no se queda así‘”, dijo una hermana de José Armando Ramos en entrevista con Pescaito Mi Barrio Noticias.

Familiares del homicida relataron que el ataque se dio luego de que el occiso macheteara a una mujer de la tercera edad - crédito Pescaito Mi Barrio Noticias / Facebook

La mujer contó que inicialmente su hermano fue solo hasta la casa de su vecino y que le tiró dos piedras a la puerta mientras le pedía que saliera, acto seguido el hombre salió con un machete y un martillo en la mano para agredir al joven, que huyó y se resguardó con sus familiares.

Tras eso, Negrini se fue encima del joven y cuando vio a su madre le dijo: “Te pico a ti y al maldito de tu hijo”, posteriormente le lanzó un machetazo a la mujer y la hirió en la cabeza, lo que detonó la riña y dejó como saldo la muerte del hombre de 44 años.