Contraloría aclaró que el informe que se conoció sobre EPS es preliminar y que será publicado cuando esté completo

En la tarde del lunes 8 de abril de 2024, la Contraloría General de la Nación aclaró la información que compartió un medio de comunicación en el que se refirió a un supuesto informe preliminar que el órgano de control fiscal estaría realizando a Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Al respecto, la Contraloría aseguró que “lo publicado referente al tema de EPS corresponde a un informe preliminar, que aún se encuentra en etapa de traslado de observaciones a las distintas EPS, con el fin de que puedan responder los cuestionamientos y observaciones allí consignados”.

A través de un comunicado de prensa, el órgano de control fiscal explicó que cuando se termine la revisión completa publicará el documento tal cual como lo ordenan las guías de la Contraloría y, luego de eso, se tomarán las medidas que correspondan.

“Una vez concluya esa etapa de revisión se procederá al cierre y publicación del informe, como lo ordenan las guías de la Contraloría para que se tomen las medidas correspondientes: ya sean procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra decisión que ordene el procedimiento vigente”, se lee en el documento.

También, desde la Contraloría confirmaron que en dado caso en el que en los resultados del informe se encuentren pruebas de un posible detrimento patrimonial por parte de las EPS, se abrirán los procesos correspondientes.

“En los casos en que existan los presupuestos para formular hallazgos fiscales por presunto detrimento patrimonial se realizarán los análisis jurídicos necesarios para abrir los procesos de responsabilidad fiscal como lo prevé la ley”, concluyó el documento.

Reacciones al comunicado de la Contraloría

El anuncio de la Contraloría generó reacciones desde varios sectores políticos, por ejemplo, Julián Quintana, exdirector Nacional del CTI, aseguró que en la conclusión del documento es que no hay hallazgos fiscales, por lo que lo calificó como un “informe preliminar, parcial e impreciso” hecho para ayudar al presidente Gustavo Petro.

“Lo que se advierte es que no hay hallazgos fiscales aún por parte de la @CGR_Colombia. Que esos supuestos 9 billones, mañana pueden ser 0 pesos. Es un informe, preliminar, parcial e impreciso, que no ha sido consolidado y que NO puede ser usado como sustento probatorio. ¿Por qué lo publican en este momento? ¿Para ayudar a @petrogustavo?”, comentó Quintana.

Por su parte, el abogado y periodista Melquisedec Torres comentó que los 9 billones de pesos de los que habla el informe están pendiente por verificar y confrontar una vez las EPS respondan, por lo que no es un dato definitivo, incluso, cuestionó sobre el propósito de la filtración del documento.

“Atención. La cifra de $9 billones en cuentas por verificar de las EPS es un dato PRELIMINAR que tiene la Contraloría, y está pendiente de confrontar con las respuestas de las empresas involucradas. NO es dato definitivo; ese informe preliminar solo lo conocieron en un chat hoy la Fiscal, la Procuradora y el Defensor. ¿Quién lo filtró a sabiendas de que no es definitivo, con qué propósito?”, comentó Torres.

Pero no todas las reacciones al anuncio de la Contraloría han sido en oposición, pues, por ejemplo, el congresista Alfredo Mondragón afirmó que con el documento quedaría demostrado que, presuntamente, Sanitas-Keralty es la EPS que más fondos de la salud ha desviado a su favor.

“Sanitas-Keralty es la EPS que más plata de la salud habría desviado entre 2020-2021. De los $9 billones que señala la Contraloría, habrían desviado $1 billón a remodelaciones, comisiones, pago de deudas y asesorías. Luego financiaron partidos que hundieron Reforma a la Salud”, comentó Mondragón.

Por su parte, el senador Wilson Arias cuestionó si el caso de Sanitas puede llegar a ser comparable con el caso de corrupción de la EPS Saludcoop, dado que, supuestamente, la Contraloría encontró que tienen deudas acumuladas por 1.4 billones de pesos.