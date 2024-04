Video: curiosa reacción de mujeres colombianas ante la belleza de un extranjero en Cartagena

El hombre aseguró que se sintió como una persona famosa - crédito @Pelicolombianas/X

Colombia se ha convertido en un destino apetecido para los extranjeros, incluso, los ingresos que genera el turismo se han tomado como una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro, pero, en algunos casos, la llegada de visitantes de otros países puede generar asombro para los locales como quedo registrado en un video compartido en redes sociales en el que se puede apreciar a un grupo de mujeres pedirle fotos a un visitante sueco en Cartagena a causa de su belleza.

El video fue compartido en X (antes Twitter) por la cuenta @Pelicolombianas que escribió: “Teníamos más dignidad en la época de la Conquista. 😓”, pues en el metraje se ve como varias jóvenes intentan tomarse fotos con el hombre por turnos, aunque al final la fotografía es grupal.

En la curiosa situación, el hombre extranjero, asombrado por la forma en la que las mujeres lo abordan para pedirle la foto, les pide que se reúnan todos para hacerlo más fácil, aun así, el visitante aseguró que se sentía como si fuera una persona famosa, mientras esperaba en una de las esquinas de la parte histórica de la Heroica para que las jóvenes se organizaran en la calle para capturar el momento.

El ciudadano causó furor en las calles de la Heroica por su buen parecido - crédito Johan Largo/Infobae

La publicación causó que varios usuarios de la red social dejaran sus comentarios comparando lo sucedido en el video con la época de la conquista de los españoles, incluso, aseguraron que daba mucha pena lo que sucedió.

“Cuándo el mundo está lleno de Only fans y no de profesionales 🤭”; “Viví en USA casi toda la vida y mis amigos gringos me contaban porque les gusta tanto venir por estas tierras! 🍑🍑🍑 Gratis o casi gratis!”; “Dios mío me da tanta pena este video”; “Eso se llama evolucionar 🤣 Tienen standares altos las muchachas para mejorar la raza 🤣🤣🤣”; “Buscando visa para un sueño, dejando a un lado la inteligencia y siendo bien sumisa mamita”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Los usuarios dejaron varios comentarios por el video que generó indignación por la forma ene la que actuaron las mujeres - crédito @ghunter_frager/X

Qué es la gentrificación

Con la llegada de muchos extranjeros que se radican en Colombia, ya sea por trabajo o por placer, se ha generado un fenómeno que ha terminado por afectar a los habitantes de varias ciudades en el país.

El fenómeno de gentrificación se ha intensificado provocando un cambio en la estructura social y demográfica de diversos barrios, estas transformaciones son el resultado del desplazamiento de poblaciones hacia las zonas periféricas de los centros urbanos mientras que nuevos residentes, con mayores ingresos, se asientan en zonas centrales atraídos por las cualidades que estos espacios ofrecen.

Esto ha generado diversos efectos, tanto positivos como negativos, pues, por un lado, mejora la infraestructura y el aumento de servicios en los centros urbanos; sin embargo, este proceso también ha sido responsable de la expulsión de los habitantes, quienes, ante el incremento de precios y el costo de vida, se ven forzados a buscar alternativas de vivienda más accesibles, aunque alejadas de sus lugares de trabajo.

En algunas ciudades del país los arriendos se dispararon por la culpa de la gentrificación - crédito Colprensa

Por eso, con el fin de buscar una solución a la gentrificación, se han planteado diversas soluciones entre las que se encuentra la implementación de políticas económicas que promuevan un equilibrio entre el desarrollo urbano y la inclusión social.

Esto incluye la regeneración de áreas menos centrales, el mantenimiento del tejido social mediante programas de mejora de viviendas y el fomento de la pequeña empresa a través de microcréditos.

Con estas estrategias se busca proporcionar una distribución más equitativa de los beneficios del concepto de regeneración urbana y minimizar el impacto negativo sobre las comunidades que se ven obligadas a desplazarse, pero, la presión por consumir espacios urbanos centrales continúa desplazando a familias que ven alterada su calidad de vida.