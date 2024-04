Niña de 9 años sí habría sido abusada por su padrastro: familiar dio una nueva versión del caso

Menor de edad fue abusada sexualmente por su padrastro - crédito Luis Gandarillas / EFE

Un caso de justicia por mano propia conmocionó a la comunidad del barrio Picacho (Medellín), cuando dos personas, un hombre y una mujer, por poco son linchadas por una turba furiosa que acusaba a la pareja de haber cometido un acto de abuso contra una menor de 9 años.

Los habitantes de ese sector de Medellín, en ese momento, aunque no tenían la certeza de que estas personas habían perpetrado el ataque contra la niña, emprendieron un ataque colectivo. Además, tanto la madre de la menor, como la abuela, se encargaron de desmentir los señalamientos de un presunto abuso sexual, conocidos el 14 de marzo.

En las imágenes quedó captado como con piedras, palos, ladrillos y patadas vecinos atacaban a la pareja - crédito Booking / Captura de pantalla Blu Radio / X

Ese día, tanto el padrastro como la madre de la niña fueron retenidos y protegidos por uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (anteriormente Esmad) y agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, debido a las declaraciones de las familiares de la menor, fueron dejados en libertad. Esto mientras se avanzaba en la investigación que determinara si en realidad la niña había sido víctima de abuso.

Autoridades tuvieron que intervenir antes de que vecinos del sector tomaran justicia por mano propia en un presunto caso de abuso - crédito Redes sociales / X

Este caso tomó un nuevo rumbo al haberse comprobado que efectivamente la niña de 9 años sí fue accedida carnalmente por parte de su padrastro. Fue una familiar de la niña el que dio esta nueva versión de los hechos; contó detalles de la investigación y del paradero del presunto abusador, en entrevista con Blu Radio.

Marcela Ruiz, prima de la madre de la víctima, expuso en el mencionado medio que tras una serie de exámenes que le fueron practicados a la menor se pudo constatar que sí había sido víctima de abuso sexual: “Sí, sí es confirmado que la niña es abusada o fue abusada sexualmente”.

Por esto, la familia de la víctima interpuso una denuncia formal contra el presunto abusador que, según Ruiz, huyó con la mamá de la niña, afirmando que se negaba a dejar “su marido” por las acusaciones.

Luego de exámenes médicos se pudo comprobar que menor de edad fue agredida sexualmente - crédito Jesús Aviles / Infobae

“Dijo que no, que ella no iba a dejar el marido por ella; que ella era la insinuadora. Y yo le decía ‘pero si tiene nueve añitos, cómo vas a decir que es la insinuadora’, y dijo sí, que ella es la insinuadora. Entonces que no iba a dejar al marido por la niña”, puntualizó Ruiz, y agregó que la actitud de la mujer fue tranquila, a pesar de conocer por lo que estaba pasando su hija.

Los hechos aberrantes no terminan ahí, puesto que, según indicó la familiar, la niña era constantemente maltratada físicamente por parte de su propia madre: “La niña no solo fue abusada sexualmente, sino que ella sufrió muchos maltratos por parte de la mamá. Pudieron registrar con una correa que ella le pegó en varias ocasiones y la hebilla se le incrustó y le rompió la piel”.

Ante esta lamentable situación, la menor de edad estuvo tres días hospitalizada y ha experimentado episodios de llanto. Además, debió ser trasladada a otra institución educativa. Al respecto, la Alcaldía de Medellín ha brindado el acompañamiento a la familia y la menor, según comentó Ruiz.

Por último, la mujer hizo un llamado a la comunidad para que los apoyen en la captura de la pareja fugitiva y que de este modo haya justicia en el caso que consternó a los habitantes de ese barrio de Medellín.

En Antioquia, los hechos relacionados con delitos sexuales no son ajenos al departamento, los cuales se estaría viendo en una crisis en el manejo de los procesos judiciales ante la falta de fiscales.

El padrastro y la madre de la niña se encuentran prófugos de la justicia - crédito Pixabay

En oficio firmado por 4 jueces de Antioquia y dirigido a la dirección Seccional de Fiscalías, se expone una grave crisis en la administración de justicia en la región. En el documento se solicita urgentemente la asignación de fiscales para casos de delitos sexuales, ya que alrededor de 300 casos se encuentran paralizados debido a la falta de estos funcionarios. Uno de los jueces mencionó esta situación en una entrevista en Noticentro1 CM&.

“El día de hoy ninguno de los cuatro juzgados que tienen casos de estas fiscalías que no han nombrado Fiscal hemos podido realizar audiencias con estos casos de delitos sexuales”, indicó Jhon Alexander Rojas Duque, juez primero penal del circuito de Bello, al mencionado medio.