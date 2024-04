Colombiano de la comunidad palenquera murió en extrañas circunstancias en Estados Unidos: esto se sabe

Familia de colombiano palenquero pide ayuda para repatriar su cuerpo - crédito MAKSIM BLINOV / SPUTNIK / Europa Press - Captura de pantalla GoFundMe

Familiares se encuentran realizando una colecta para lograr repatriar el cuerpo de Marcos Fidel Pérez Fruto, un colombiano de la comunidad palenquera que murió repentinamente luego de compartir con amigos, en Estados Unidos.

El lamentable suceso ocurrió el miércoles tres de abril, en su propio apartamento, ubicado en Denver, Colorado. Pérez vivía con varios amigos y ese día decidieron departir entre ellos, tomando cerveza.

De acuerdo con lo que relató Walberto Torres, familiar del fallecido, a El Tiempo, cada uno de los amigos, incluido Pérez, tenían de a seis cervezas. Se las tomaron y se fueron a dormir. Al siguiente día las amistades del palenquero notaron que pasaban las horas y este no salía de su habitación; fue así como fueron a buscarlo y lo encontraron muerto:

“Según lo que manifestaron, estaban compartiendo entre ellos al interior del apartamento. Departiendo, cada uno tenía seis cervezas. Se acostaron y al día siguiente, al ver la demora para despertarse, se dieron cuenta de que estaba sin vida. Esa es la versión que tenemos”, dijo Torres.

El colombiano compartía con sus compañeros de apartamento, bebiendo algunas cervezas - crédito Bavaria/sitio web

Pérez Fruto tenía 42 años y era padre de una joven. Había llegado al país americano en 2023, donde trabajaba en labores domésticas y se encontraba en proceso de legalización de sus documentos, según complementó el familiar de colombiano al medio citado.

“Él no tenía ningún problema de salud, estaba sano. Nos dicen que están investigando y que hasta que no tengan claridad de los hechos no nos pueden facilitar información”, puntualizó Torres.

Colombiano se identificaba como miembro de la comunidad palenquera - crédito el palenquero de San Basilio y el Creole

Por falta de recursos económicos, la familia del colombiano palenquero ha solicitado el apoyo por medio de una recolecta de fondos para lograr trasladar el cuerpo a Colombia: “Nosotros carecemos de los recursos económicos. Como palenqueros, con nuestra visión cultural, creemos que nuestros difuntos deben reposar en nuestra tierra madre, Palenque”. finalizó el familiar de Pérez al medio mencionado.

Esta súplica también ha sido transmitida por Marcelina Fruto, madre del palenquero, expresando que espera que su hijo regrese a San Basilio de Palenque (Bolívar) para realizar su sepultura: “Tráiganmelo, no lo cremen allá”, dijo a través de un video conocido por El Tiempo.

Por último, Torres envió un mensaje a aquellas personas que salen del país por el motivo que sea: “Aquellas personas que salgan fuera del país, por lo menos paguen un seguro de vida, para que no pasen por la misma situación que estamos atravesando por estos momentos”.

Así puede apoyar a la familia del colombiano

La familia del colombiano muerto en Estados Unidos está solicitando donaciones para poder repatriar el cuerpo, debido a que dicho proceso oscila los $50 millones. Por su parte, el Consulado de Colombia en San Francisco brindará apoyo en las diligencias correspondientes.

La repatriación del colombiano de la comunidad palenquera tiene un costo aproximado a los $50 millones - crédito Luisa González / REUTERS

Para esto han dispuesto las siguientes cuentas de ahorro:

Bancolombia, No. 43433425937 a nombre de Pedro Arturo Herrera Pérez.

Banco Davivienda, No. 4884 4408 0094 a nombre de Juan Carlos Herrera Pérez.

Si requiere información adicional, puede contactarse a este número: 314 574 8450.

Donaciones a través de la plataforma GoFundMe: https://gofund.me/99987d90

“Hola amigos y familiares, mi nombre es Roque Cassiani de Nacionalidad Colombiana residente en Estados Unidos. Hoy en representación de la comunidad Palenquera-Colombiana, les solicitamos de manera muy humilde su colaboración con una donación, para repatriar el cuerpo difunto de nuestro compatriota, amigo y familia Marcos Fidel Pérez Fruto, quien lamentablemente falleció el lunes 1ero de Abril del presente año en la ciudad de Denver-Colorado donde residía y trabajaba para sustentar a su familia en Colombia (sic)”, dice la descripción del perfil en GoFundMe.

El mensaje concluye: “En Colombia hoy se encuentra una madre, hijos, hermanos y demás familiares que lloran su repentina partida y ruegan por la repatriación de su cuerpo completo. por favor les solicitamos su oportuna colaboración con lo que puedan donar para regresar este hijo a su madre (sic)”.