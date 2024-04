Televidentes pidieron la cabeza de Omar Murillo en ‘La Casa de los Famosos’: “No está cumpliendo”

Seguidores de 'La casa de los famosos' piden sanciones contra Omar Murillo -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Por estos días se respira un ambiente tenso en La casa de los famosos Colombia, pues ingresaron dos participantes nuevos, continúan los desacuerdos entre los participantes que llevan dos meses en el lugar y la expectativa por lo que va a pasar el domingo de eliminación.

Por esto, los espectadores que no le pierden la pista al programa, tanto en las noches en el Canal RCN como a través de la plataforma de VIX, están pendientes de cada movimiento de los participantes, para apoyar a sus favoritos en el momento que lo requieran y para pedir ‘justicia’ contra lod que no cumplen con las normas y están afectando el proceso de los demás.

Es así como en las últimas horas el foco de atención se ha centrado en el actor Ómar Murillo, ya que según los seguidores del reality, Bola 8 habría cometido varias infracciones que podrían poner en peligro su permanencia en la competencia, pero que no están siendo tenidas en cuenta por parte de la producción.

Por ejemplo, durante la dinámica que hacen de ‘congelar’ a los famosos porque va a entrar una persona ajena a la casa, las redes sociales se encendieron con acusaciones hacia Murillo, pues, según lo que el público evidenció, fue que ‘Bola 8′ no se quedó estático como dictan las reglas del juego.

La última escena que en la que se pudo ver el hecho fue durante la visita de la madre de Ornella a la casa, y ante esto, cientos de usuarios en internet salieron a comentar que no es la primera vez que sucede, pues en la llegada de otros familiares ya se había movido, y al parecer, no se han tomado las medidas correctivas al respecto, como lo han hecho en oportunidades previas con otros participantes.

Con lo anterior, alimentando la percepción de que en el canal, la producción del programa y ‘El Jefe’ tendrían un posible favoritismo hacia el actor y esto estaría quedando en evidencia en las pantallas.

Pero las críticas no fueron solo por este incidente, el público está exigiendo justicia porque además señalaron que Murillo ha violado repetidamente las normas de la casa al utilizar un lenguaje irónico en sus posicionamientos y nominaciones, también siguió cantando de manera constante, así se lo hubieran prohibido en varias oportunidades.

Es así como en las redes sociales se están pronunciando los espectadores y piden de manera inmediata que se tomen las medidas disciplinarias por parte de la producción, ya sea para sancionarlo, nominarlo o, incluso, hay quienes piden que lo eliminen.

“Omar se mueve hoy y también en el desafío anterior de Claudette y no pasa nada”, “Omar se ha movido y no pasa nada. ¿Qué pasa, será rosca?”, “Ojalá esta noche les digan algo a los que se mueven”, “Que sancionen a Omar, ya es hora que cumpla las normas”, “¿Y a Omar por qué no lo nominan?”, “¿Cuándo van a sacar a Omar?”, son algunos de los comentarios y reacciones que se pueden leer en las plataformas digitales.

En todos se puede notar la aparente impunidad con la que actúa el concursante y la molestia que está generando entre las personas que le siguen la pista al programa. Incluso, hubo personas que han ido más allá, demandando que se apliquen sanciones para evitar cualquier atisbo de favoritismo y asegurar la equidad en el desarrollo del programa.

Por eso se espera cuál va a ser la respuesta por parte de la producción, ya que el público está a espera de ver en vivo las medidas que se tomen especialmente en contra de Omar Murillo, pues de esta manera se ve afectada la integridad del formato y se estaría enviando un mensaje de impunidad que no puede ser tolerado, según se ha dicho en momentos pasados.