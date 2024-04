Petro defendió a la ministra de Ciencias ante señalamientos por su hoja de vida: “Te quieren echar porque eres negra de Tumaco

Presidente Petro defiende la hoja de vida de la ministra de Ciencias - crédito @MincienciasCo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa de la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, frente a las denuncias de inconsistencias en su hoja de vida, durante un debate de control político en el Congreso.

El jefe de Estado rechazó las acusaciones que hizo la representante por la coalición Centro Esperanza, Jennifer Pedraza, quien cuestionó la experiencia como docente de Olaya en Harvard.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante el debate, el mandatario colombiano expresó su respaldo a Olaya y cuestionó si la crítica se debe a perjuicios de clase o raza: “¿Uno no puede poner en su hoja de vida que ha dado clases en universidades? ¿Está prohibido? ¿Porque soy de izquierda o ella de piel negra?”, señaló el presidente Petro. Así mismo, acusó a la representante Pedraza de intentar destituir a Olaya por perjuicios raciales y políticos.

“Te quieren echar porque eres negra de Tumaco y la vocera que te quiere echar del Ministerio es una izquierdista que estudió Marx y Mao, pero no se aguanta, que cómo así que una persona negra y de Tumaco, que es allá en el litoral pacífico donde se iban los esclavos, pueda ser la ministra de Ciencia y Tecnología y busca cómo tumbarla”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

Presidente Petro afirmó que quieren sacar a la ministra de Ciencias y Tecnología por ser negra y de izquierda - crédito @infopresidencia/X

En un evento posterior llevado a cabo en la casa de Nariño, Petro continuó su defensa de la ministra, argumentando que las críticas provienen de la envidia y la rivalidad política interna en la izquierda colombiana. Desestimó las acusaciones de Pedraza sobre la falta de experiencia docente de Olaya en Harvard, afirmando que la ministra realizó una estancia postdoctoral en la institución.

“A esa corriente política, yo la llamo la corriente política de la envidia, porque aquí toda la izquierda que ha sufrido, porque han matado a miles de personas, un genocidio político”, dijo el jefe de Estado refiriéndose a las acusaciones en contra de la ministra Yesenia Olaya.

Así mismo, el mandatario indicó: “Es decir que la ministra de Ciencias y Tecnología, que dio unas clases en un seminario en Harvard, porque además tiene un postdoctorado en Harvard, entonces esas clases no pueden equipararse a lo que en una hoja de vida en Colombia, que en muy pocos casos se puede llenar así, ¡di unas clases en Harvard!”.

La ministra de Ciencias y Tecnología enfrentó señalamientos por su experiencia en su hoja de vida - crédito @infopresidencia/X

Por su parte, Pedraza señaló durante el debate que de las cinco instituciones de educación superior en las que Olaya dijo haber sido profesora, solo una confirmó la información. También negó que Olaya haya sido profesora en Harvard, a pesar de su estancia postdoctoral.

“Entonces dice, eso no es experiencia docente y el título de la hoja de vida dice: experiencia docente, entonces no es experiencia docente dar un seminario a estudiantes en una universidad acreditada, porque dicen que no es parte del cuerpo docente, pues yo he dado clases en universidades y yo me siento profesor, a eso le dicen cátedra, ¡claro! yo no he sido de la nómina de ninguna universidad”, manifestó el presidente Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro afirmó que si por dar clase en una universidad no se puede poner esto como experiencia en la hoja de vida - crédito Luisa González/Reuters

El enfrentamiento entre Petro y la representante Pedraza refleja las tensiones políticas en Colombia, donde las acusaciones de nepotismo y falta de transparencia son temas recurrentes en el debate público. Mientras tanto, Olaya continúa en su cargo como ministra de Ciencias, enfrentando críticas y defendiendo su trayectoria profesional.

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro, se dieron durante un evento llevado a cabo en la casa de Nariño, en la que se encontraba participando del Encuentro Regional sobre Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cepal, en el que estaba presente, entre otras personalidades políticas la ministra de Ciencias y Tecnología, Yesenia Olaya y 23 delegaciones de autoridades de América Latina y el Caribe, junto a representantes de organismos internacionales, academia y del sector privado.