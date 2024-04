Joven murió en extrañas circunstancias en fundación de rehabilitación en Bogotá: familia exige respuestas

Davián Ferney Cundumí Rodríguez tenía 20 años y era un buen muchacho, según su padre - crédito redes sociales

La familia de Davián Ferney Cundumí Rodríguez, un joven de 20 años, exige respuestas tras su repentina muerte en una fundación de rehabilitación en Bosa, Bogotá.

Según la versión oficial, el deceso fue resultado de un aparente paro cardiaco. No obstante, sus parientes y particularmente su padre, Háver Cundumí Sánchez, dudan de esta explicación y solicitan a las autoridades una investigación exhaustiva, según lo reportado por El Espectador y El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cundumí Rodríguez había sido ingresado cuatro meses atrás en la Fundación Al Taller del Maestro, con el objetivo de superar una adicción a la marihuana. La familia del fallecido, que había optado por esta medida como prevención ante un potencial deterioro del joven debido a drogas más fuertes, se encuentra consternada por las circunstancias de su muerte.

Su padre, quien había sido informado inicialmente sobre el fallecimiento como consecuencia de un ataque al corazón, expresó su incredulidad ante tal diagnóstico, considerando que Davián no padecía de enfermedades cardiacas previas.

Imagen de referencia. La muerte del joven, según el representante del centro de rehabilitación, se dio momentos después de un motín - crédito Captura de pantalla CityTV

La familia obtuvo acceso a grabaciones de seguridad del centro, donde observó a Davián y a otro joven atados de pies y manos. Dicha medida, según Luis Alberto Téllez, representante legal de la fundación, se adoptó después de que Cundumí Rodríguez presuntamente intentara agredir a otro paciente.

Ante este hecho, el representante legal del centro de rehabilitación, Luis Alberto Tellez, afirmó que, “El día domingo 24 de marzo se había presentado un motín y se nos volaron cinco chicos. Davián intentó rayar a un paciente con unas tijeras y se controló la situación. Allí decidimos amarrar al joven, es un modo donde la persona que no se adapta toca aislarla de los demás. Este domingo intentó propiciar un motín y nos tocó controlarlo... Le brindamos los primeros auxilios y lo trasladamos en un vehículo particular al centro médico. Al rato de haber ingresado nos confirmaron que falleció”.

“Se supone que Medicina Legal se demora 3 meses en darnos resultados de lo que ocurrió, pero ojalá puedan adelantar esto para nosotros saber o qué sucedió lo más rápido posible”, mencionó el Padre de Davián en conversaciones con El Espectador.

Según el padre del joven, en el centro de rehabilitación lo amarraron de pies y manos - Crédito iStock

Además, Téllez mencionó que, tras mostrar signos de malestar una tarde, Davián fue llevado a un hospital en un vehículo particular, donde finalmente se confirmó su deceso. Estas explicaciones, sin embargo, no han mitigado la demanda de la familia por una investigación exhaustiva sobre las prácticas del centro y las verdaderas causas del fallecimiento de Davián.

La familia Cundumí, mientras aguarda el informe de Medicina Legal que podría tardar hasta tres meses, aboga por respuestas rápidas y justicia. Este trágico evento ha dejado en evidencia la necesidad de supervisión y regulación efectiva de centros de rehabilitación, asegurando que los métodos utilizados para tratar a las personas adictas sean humanitarios y seguros. Los testimonios de ambas partes destacan una discrepancia significativa en las versiones de los acontecimientos, alimentando la controversia y el escrutinio público sobre el tratamiento de las adicciones y la atención en dichas instituciones.

Cabe resaltar que la muerte de este joven y el registro en video en el que se ve amarrado de pies y manos, se suman otros actos de violencia que Háver, su padre, encuentra como precedente de una muerte anunciada. “Aparte que conozco, es un audio que tuve la posibilidad de escuchar, en donde uno de los líderes del centro le habla muy fuerte a Devián.

El joven se encontraba en el centro de rehabilitación para evitar consumir droga más fuertes que la marihuana - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“Era un muchacho sano, solamente consumía marihuana. Para evitar que él probara otras drogas o siguiera malos pasos, decidimos internarlo en el centro de rehabilitación. Nos dijeron que no podíamos visitarlo y el día que me autorizaron yo no pude porque estaba trabajando. El lunes me llamaron a las 9:30 p. m. porque lo habían llevado al hospital, dizque porque estaba enfermo”, recordó el padre en conversaciones con El Tiempo.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial