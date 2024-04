La Segura podría abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’ por este motivo: preocupó a sus seguidores

La creadora de contenido podría abandonar la competencia y sería una nueva baja en la casa estudio - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo del entretenimiento digital como La Segura, estaría tambaleando en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido presenta un cuadro de salud que preocupó incluso a sus compañeros, pues no ha podido realizar varias de las actividades a pesar de contar con el carrito que la moviliza por las diferentes zonas de la casa estudio.

La vallecaucana, que acumula una gran fanaticada en redes sociales, se ha convertido en centro de atención entre sus seguidores, pues ha sido la encargada de ponerle el picante a la competencia. Y es que la joven contó a su ingreso al programa los problemas que quedaron en su espalda debido a un atentado del que fue víctima, sumando los inconvenientes que han generado los biopolímeros en la zona lumbar.

Esta confesión de la influencer de no poder realizar las actividades de la casa se produjo el 1 de abril, cuando habló con el líder de la semana Omar Murillo sobre el tratamiento que recibe en Estados Unidos, con el objetivo que los dolores que le produce su enfermedad disminuyan considerablemente y no necesite movilizarse todo el tiempo en su carrito.

Otro de los puntos que desató la duda sobre un posible abandono de la caleña del reality tuvo que ver con el hecho de que han pasado varios meses desde que se hizo el tratamiento la última vez, lo que podría ser el motivo de que los dolores hayan incrementado considerablemente en espalda, cadera y piernas, por lo que no se le ha visto que recurra nuevamente al bastón para caminar.

“Yo me hago unos bloqueos en Estados Unidos, que solo me los haces allá para adormecer en dolor. A veces dura dos meses o tres meses, pero yo ya llevó más de dos meses acá y tengo miedo porque ya llevó cuatro días con el dolor cada vez más intensivo (…) Acá en Colombia no hay nada que me puedan hacer”, mencionó La Segura en el reality.

Los internautas no dudaron en dejar sus apreciaciones sobre el estado de salud de la creadora de contenido y la posibilidad de abandonar la competencia, entre los que destacan: “Pobrecita.. 😢 me da mucha tristeza que tengas que pasar por esto, nunca me imaginé que en tu vida real sufrieras algo así de tenaz”; “que se vaya para su casa, porque la salud está primero”; “Segura no desfallezca vamos que si puedes eres una gran mujer la gente ve lo que quiere ver y juzga”, entre otros.

Pidió que no se inyecten biopolímeros

La creadora de contenido se ha sometido a una serie de cirugías para extraer la peligrosa sustancia de sus glúteos, por lo que a través de sus redes sociales envió un contundente mensaje a aquellas mujeres –y hombres– que están pensando en recurrir a los biopolímeros para mejorar la apariencia de sus glúteos, no hacerlo. Cuando tomó la decisión de operarse, el 30% de los músculos de la cola estaba comprometido.

“No era adecuado operar tan rápido porque no hay una certeza absoluta de que sea esto lo que me esté causando los dolores, aunque por supuesto hay que retirarlos. Y yo no tengo certeza absoluta de que sean los biopolímeros, pero yo siempre en mi corazón así lo he sentido ... A nivel emocional también me está afectando esto porque me da ansiedad ver parados mis proyectos y tantas cosas que tenía ¡No estoy bien!, entonces voy a intentar volver cuando lo esté y espero que estén aquí cuando yo vuelva para seguirla rompiendo porque esto no es un retiro”, concluyó.