Once Caldas vs Deportes Tolima por Primera A el 5 abril en el Estadio Palogrande: todos los detalles de la previa

El Once Caldas, anfitrión, buscará sacar provecho de su condición de local cuando el Deportes Tolima llegue al estadio Palogrande para disputar este sábado un partido de la Primera A.

En su último partido de Primera A, el Deportes Tolima se impuso 2-0 a Alianza en el estadio Armando Maestre Pavajeau y extendió su racha invicta a 13 (victorias 8 empates 5 derrotas 0), lo que lo ubica en la cima de la tabla con 29 puntos, igualado a puntos con Atlético Bucaramanga en 14 partidos.

El Once Caldas marcha quinto con 25 puntos, a cuatro del primer clasificado, Deportes Tolima, en 14 partidos. El Once Caldas empató 0-0 en su último partido de Primera A en el Estadio Departamental Libertad contra el Deportivo Pasto, extendiendo su racha invicta a seis (victorias 5 empates 1 derrotas 0).

En el anterior encuentro de Primera A entre ambos equipos, Tolima se impuso por 3-1 en el estadio Manuel Murillo Toro la temporada pasada. Yeison Guzmán abrió el marcador para el Deportes Tolima en el minuto nueve. Eduardo Sosa también vio puerta. Jorge Cardona marcó el único gol del Once Caldas en el minuto 44.

El Tolima mantiene un historial reciente positivo contro el Once Caldas, invicto en sus últimos seis partidos de Primera A (victorias 3 empates 3 derrotas 0). Once Caldas busca sus primeras victorias en liga en enfrentamientos entre ambos clubes desde noviembre de 2020. Deportes Tolima ha superado a Once Caldas 10-5 durante la mencionada racha invicta.

El visitante Tolima ha sido liderado por Guzmán, quien ha anotado en ocho ocasiones, incluyendo cuatro goles en la apertura del marcador. Está empatado como máximo goleador de la liga en 2024.

Las actuaciones de Dayro Moreno han sido importantes para el Once Caldas esta temporada. Es el máximo goleador del equipo con ocho goles, igualando la mayor cantidad de la liga, tres de los cuales han sido para abrir el marcador.

Esta temporada, en el estadio Palogrande, el Once Caldas ha sumado 13 puntos (W4 D1 L1) de 18 posibles en seis encuentros de Primera A. Tolima no ha sido derrotado en partidos de liga fuera de casa esta temporada, con cuatro victorias y tres empates a domicilio. El Deportes Tolima lleva una racha invicta de siete partidos fuera de casa (victorias 4 empates 3 derrotas 0). No caen derrotados fuera de casa desde diciembre de 2023 contra Junior.

En sus últimos seis partidos de liga, Once Caldas ha ganado cinco y empatado uno. Tolima, por su parte, ha ganado tres y empatado tres en sus últimos seis.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 21

Empates: 13

Perdidos: 27