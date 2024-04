Dayana Jaimes destacó detalle en una fotografía de Martín Elías Jr. que la dejó desconcertada: “Me pareció tenebroso”

Martín Elías Jr., hijo de Martín Elías, generó controversia por su publicación en la que rememoró el día en que su padre falleció - crédito @martineliasjr/Instagram

Martín Elías fue uno de los artistas vallenatos más queridos por el público que lo seguía en cada una de sus presentaciones. Lamentablemente, el artista e hijo de Diomedes Díaz perdió la vida en un fatal accidente de tránsito en la madrugada del 14 de abril de 2017, cuando se dirigía de regreso a su casa después de una presentación en Semana Santa.

Para muchos de sus seguidores, la vida le cobró al Terremoto que no hubiese respetado la Semana Mayor, buscando entretener al público en las mal llamadas vacaciones. Otros señalaron que Martín Elías cumplió su objetivo en la Tierra y fue llamado por Dios a rendir cuentas de lo que había hecho en vida, por el bienestar de su familia.

A la viuda de Martín Elías se le movieron algunas fibras emocionales al ver a su hijo vestido como el cantante el día de su muerte - crédito @rechismes/Instagram

A través de las redes sociales se viralizó una fotografía en la que el hijo de Martín Elías rememoró una última fotografía que existe de su papá, llevando una camiseta idéntica y haciendo un gesto con su mano, mientras saludaba al público que lo vio la noche anterior. Esto desató una ola de comentarios de parte de los internautas, quienes le hicieron el reclamo a Dayana Jaimes, viuda y madre de Martín Elías Jr.

De inmediato, la viuda del vallenatero respondió a los comentarios y aseguró que esa acción que realizó el joven lo único que le pareció fue un gesto “tenebroso” para ella.

“Casi me da algo cuando la vi… Y no se trata del tema musical porque Martincito llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre. Pero recrear esta imagen de un día triste y doloroso para todos, me dejó con los pelos de punta”, sentenció inicialmente Jaimes en una publicación.

Dayana Jaime lamentó la fotografía en la que se ve a su hijo Martín Elías Jr. rememorando el día en que su padre falleció - crédito @rechismes/Instagram

Posteriormente, señaló que no ha visto ninguno de los videos de la presentación de Martín Elías Jr., ya que las fotografías le despertaron nuevamente el dolor que la embargó esa noche en que el padre del joven perdió la vida.

“No me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de Martincito cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombré demasiado, por su físico con su papá y también por querer recrear un momento tan triste y difícil que aún sigue marcado en mi mente”, concluyó.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer y varios dejaron sus opiniones respecto a la publicación que llamó la atención de Jaimes. Entre los más destacados están: “La verdad es que no entiendo la necesidad de recrear ese momento”; “es su papá y me imagino que lo hizo con la mejor intención del mundo”; “la verdad es que yo pensé lo mismo que ella, no tenía por qué hacer eso”, entre otros.

Mensaje de aniversario por la muerte de Martín Elías

La esposa del cantautor vallenato compartió un mensaje conmovedor -crédito @dayanajaimes55/Instagram

Con un recuerdo conmovedor durante el Viernes Santo, Dayana Jaimes, viuda del cantante de vallenato Martín Elías, compartió a través de su cuenta de Instagram, un mensaje lleno de amor y nostalgia hacia el artista, que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito el 14 de abril de 2017.

La periodista conmemoró el legado y la esencia del hijo de Diomedes Díaz, que no solo fue su gran amor sino también el padre de su hija Paula Díaz, ahora de 8 años. La corta dedicatoria de la creadora de contenido, “Siempre has estado aquí. Tu voz, tu sonrisa, tu esencia. Solo me basta con cerrar los ojos para verte o recordarte”, junto a una emotiva canción, resonó profundamente entre sus seguidores, generando una oleada de mensajes de apoyo y recuerdos hacia el cantante.