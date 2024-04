Epa Colombia aclaró si se arrepiente de su embarazo y habló de una dura etapa: “Lo peor que me pasó”

La creadora de contenido destacó lo mejor y lo no tan apreciado de esta etapa - crédito Epa Colombia / Instagram

Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo del entretenimiento como Epa Colombia, ha logrado acercarse a su audiencia después de cometer varios errores que fueron documentados y publicados en redes sociales, donde comparte cada uno de los momentos de su vida. Últimamente, sus cuentas están llenas de temas relacionados con su embarazo, puesto que este proceso ha abarcado su atención en los últimos meses.

A través de un video, le contó a sus seguidores que está a pocos días de dar a luz, un proceso que la tiene bastante emocionada, teniendo en cuenta que se trata de su primer bebé y que es algo que planeó junto con su pareja, Karol Samantha.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La relación de las dos prosperó rápidamente y hasta anunciaron que tendrían un bebé, lo cual tomó por sorpresa a sus seguidores, debido a que muchos se quedaron con el recuerdo de la relación que tuvo con la futbolista Diana Celis.

Sin embargo, tal cual como sus vergonzosos videos, la joven dejó atrás esta relación y se embarcó en un nuevo sueño tras ser muy exitosa con su venta de keratinas. Ahora, todos sus esfuerzos están concentrados en la familia que está construyendo.

¿Cómo le ha ido a Epa Colombia con su embarazo?

La pareja está más enamorada y feliz que nunca con esta noticia y comparte su emoción con sus seguidores - crédito @epa_colombia/Instagram

La empresaria y creadora de contenido le contó a sus seguidores cómo ha sido su proceso después de quedar en embarazo y dio a conocer las mejores y peores partes de ser madre, a través de un video publicado en sus cuentas oficiales.

En cuanto a las cosas negativas de su embarazó, indicó lo siguiente: “Lo peor que me pasó en este embarazo fue que no pude hacer el amor, pero ya llegará el momento de volver a hacer el amor; que me dieron muy rudo los síntomas, en especial que a veces me sentía muy triste pero eran las hormonas”.

Estas declaraciones generaron revuelo en las redes sociales, aunque Epa Colombia fue enfática en afirmar que no se arrepiente y aclaró que se siente muy agradecida por haber tenido la oportunidad de cumplir su sueño de convertirse en madre y que esto pueda hacerlo con la persona que ama.

La relación de Epa Colombia con Karol Samantha ha demostrado ser una de las más estables - crédito Karol Samantha/ Instagram

Y es que, como en todos los procesos de la vida, se tienen cosas buenas y malas. En cuanto a los temas positivos destacó que le sirvió para tener “los pies sobre la tierra” y ser más empática: “Maduré, entendí, aprendí a escuchar, a tener paciencia, a valorar, a comprender, a entender”.

Del mismo modo, en medio de este tiempo que estuvo cuidándose y mucho más alejada de las reuniones sociales, dio a conocer que aprovechó para actualizar sus conocimientos, cosa que le servirá mucho para su trabajo como emprendedora y a mantener el éxito de su negocio.

En cuanto a las cosas que decidió aprender en este lapso, todas están relacionadas con su labor, puesto que estudió contabilidad, administración y recursos humanos, con el fin de que nadie la vuelva a engañar, teniendo en cuenta que en el pasado ha tenido problemas con sus trabajadores.

Epa Colombia y Karol Samantha mostraron lo enamoradas y orgullosas que están de su embarazo - crédito @epa_kera100k/Instagram

Del mismo modo, la famosa confirmó que le mostrará a sus seguidores el paso a paso de su maternidad, por lo que no pretende ocultar el rostro de la pequeña Daphne Samara, tal como lo han hecho otros famosos que se convirtieron en padres en los últimos meses.

“Amiga, imagínate que Karol me dice que: ‘no amor, no vamos a mostrar nuestra bebé’ y yo: ‘¡ay!, lo de todo el mundo, mostrar la manito, la orejita, no amiga yo desde el principio siempre te he mostrado todo. Te la voy a mostrar para que tú sepas si es bonita, no es bonita, si se parece a Karol, si se parece a mí, al donante, amiga pero yo te lo voy a mostrar”, declaró.