Germán Vargas Lleras aseguró que la constituyente de Gustavo Petro es la misma que hizo Nicolás Maduro en Venezuela

Germán Vargas Lleras comparó las políticas de Nicolás Maduro y Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/ Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha encabezado una de las administraciones nacionales más polémicas de las últimas décadas. A los múltiples escándalos por los que se ha caracterizado el Gobierno del máximo líder del Pacto Histórico se suma la compleja situación de orden público que se registra en algunas regiones del país.

No obstante, uno de los puntos más controversiales de la gestión del actual mandatario se basa en la posibilidad de que se cree una Asamblea Nacional Constituyente. Esto, como una medida en caso de que las reformas, que han sido bandera de su programa desde que era candidato presidencial, no se puedan oficializar en el Senado de la República.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Frente a aquella situación, que acaparó la atención de los críticos del jefe de Estado en las últimas semanas, uno de sus grandes detractores comparó la medida con una de las decisiones más polémicas que tomó, por ejemplo, el dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

Y es que, en diálogo con El Tiempo, el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras aseguró que “la constituyente a la que Petro se refiere no es otra que la de Maduro que se realizó en Venezuela en 2017″.

Germán Vargas Lleras aseguró que propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro es igual a la que potenció Nicolás Maduro en Venezuela - crédito Colprensa

Para el también exvicepresidente, parte de las semejanzas están basadas en que la medida que tomaron en el vecino país abarcaba la convocatoria de los sectores que representaban los intereses de la administración del dictador Maduro. Dentro de esos grupos estaban los funcionarios, campesinos, estudiantes, entre otros.

Vargas Lleras enfatizó en que, tomando medidas de aquella índole, la administración venezolana “se aseguraba mayorías absolutas para el Gobierno, como en efecto ocurrió. La constituyente de Maduro fue el capítulo final de la democracia venezolana, la persecución y el encarcelamiento de toda su dirigencia política y la instauración de la dictadura”.

Frente a ello, el líder de Cambio Radical lanzó una advertencia sobre el peligro que representan las modalidades de participación ciudadana no estipuladas en la Constitución colombiana, comparando ciertas iniciativas con la controversial asamblea constituyente de Venezuela.

Vargas Lleras subrayó que, si bien la constitución del país proporciona diversos mecanismos como el plebiscito, referendo, consultas populares y cabildos abiertos, para fortalecer la democracia y la participación ciudadana, es fundamental evitar modelos que puedan corroer dichos principios democráticos.

El bogotano indicó que deben hacerse uso de modalidades como las consultas populares, cabildos abiertos, entre otros, “pero nunca una asamblea de bolsillo como aquella de Venezuela cuyos resultados ya vimos en el pasado y que se llevó la democracia en el país vecino, como lo estamos confirmando esta semana con la violación integral de los acuerdos de Barbados mediante la inhabilitación, cuando no la detención física, de cualquier candidato que desafíe al dictador”.

Así mismo, Vargas Lleras señaló que al máximo líder del Pacto Histórico le incomoda la Constitución que rige actualmente en el país y que ha buscado múltiples alternativas para evitar su aplicación en el territorio nacional.

Germán Vargas Lleras aseguró que a Gustavo Petro le incomoda la constitución que rige en el país actualmente - crédito Presidencia de la República/Colprensa

“Ahora, dice que no puede aplicarla porque no lo dejan, que nuestras instituciones no están a la altura de las reformas que él plantea como necesarias y que el pueblo no se va a arrodillar. Y todo eso lo salpica con un sartal de mentiras”.

Gustavo Petro aseguró que él no busca la constituyente para quedarse en el poder

Cabe resaltar que, a pesar de los múltiples señalamientos en su contra una vez abrió la posibilidad de adoptar dicha medida, el presidente Gustavo Petro aseguró a través de sus redes sociales que, a través de ella, él no busca quedarse en el poder.

“El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la Constitución del 91 ni para perpetuarme en el poder. En las más de tres décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91 no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo, entrar a resolverlos”, explicó el jefe de Estado.