María Fernanda Cabal defiende la ‘vaca’ por Antioquía: “No más calificativos y estigmatización”

María Fernanda Cabal cuestionó a Gustavo Petro por referirse a Antioquia como un departamento que podría ser paramilitarizado - crédito Infobae

Las múltiples críticas del presidente Gustavo Petro a la iniciativa que propuso el expresidente Álvaro Uribe y que ejecutó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para financiar las vías de cuarta generación (4G), le han costado señalamientos y hasta burlas. Pues, llegó a señalar al funcionario antioqueño de estar cometiendo en delito al promover una “vaca” para poder pagar la construcción de las vías, lo cual, según expertos, sería erróneo.

Así las cosas, desde varios sectores han cuestionado al primer mandatario por oponerse a la propuesta, indicando que Rendón podría estar en contra del progreso del departamento. Sin embargo, el jefe de Estado negó estas declaraciones en X (antes Twitter).

“Este gobierno no está contra Antioquia, porque está con el arriero agricultor y el industrial y su clase trabajadora que queremos que tenga mejor salario y más estabilidad”, precisó Gustavo Petro en la red social.

Insistió en que desde el Gobierno nacional se busca que el departamento cuente con personal de la salud capacitado para atender a los pacientes de todo el territorio, garantizando una mayor cobertura. Asimismo, aseguró que tiene el propósito de brindar educación, agua potable y seguridad. Sin embargo, reveló las situaciones que le generan escozor y que se estarían presentando en Antioquia.

Gustavo Petro aseguró que no está de acuerdo con que se "paramilitarice" Antioquia - crédito Albeiro Lopera/Reuters

“En lo que no estamos de acuerdo es que se pierdan los recursos públicos, o en la defensa de los carteles de la contratación que hacen las derechas que antes se vestían con svásticas, no estamos de acuerdo con que se paramilitarice el departamento, y no se tome el camino de acabar con convivires y mafias políticas que lo han llenado tanto tiempo de sangre y de víctimas”, detalló el primer mandatario.

María Fernanda Cabal ‘estalló' contra Gustavo Petro

Esta última declaración fue, justamente, la que provocó el pronunciamiento de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que señaló al presidente de la República de estar estigmatizando a la población del departamento.

“Petro, respete a los antioqueños, no más calificativos y estigmatización para un departamento que quiere cumplirle a sus ciudadanos con los fines que propone la Constitución política. ¡Nosotros en Colombia no queremos que usted “guerrillerice” el país!”, escribió la congresista de derecha.

María Fernanda Cabal pidió al presidente Gustavo Petro que "respete a los antioqueños" - crédito @MariaFdaCabalX

La senadora ha criticado abiertamente el pasado del jefe de Estado como integrante de la extinta guerrilla M-19, responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Incluso, llegó a invitarlo a que deje de lado una amnistía para que contara la verdad de lo que hizo en el grupo armado. Petro respondió a la congresista asegurando que sus afirmaciones son falsas.

“Mi estimada senadora. Deje de calumniar, eso es un delito. Yo no he sido nunca amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello. Y, por tanto, puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen, pues no los he cometido. He sido rebelde y revolucionario, no es lo mismo, y espero seguir siéndolo”, escribió el presidente en X.

¿Qué pasa con las vías 4G?

En la "vaca" para financiar las vías 4G en el departamento de Antioquia no se acepta efectivo - crédito ANI

A pesar de no contar con el visto bueno del presidente, desde la Gobernación de Antioquia se siguió adelante con la “vaca” para las vías 4G, recolectando a un millón de pesos por persona para lograr conseguir los recursos necesarios para completar las obras públicas. No obstante, se suspendió la recolección de dinero en efectivo y solo se aceptan transferencias electrónicas.

La noticia de la suspensión logró alegrar al primer mandatario, que llegó a felicitar al gobernador por, supuestamente, no seguir con la “vaca”. Sin embargo, Rendón reiteró a Gustavo Petro que la gobernación continuaría aceptando las donaciones.

“Presidente Petro: la vaca está firme; continuará impulsada por la solidaridad de miles de Antioqueños y Colombianos, vía canales electrónicos. Claro que podemos conversar, y hablar sobre cómo terminamos las 4G, por el bien de todos”, precisó el mandatario local.