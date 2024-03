‘Caucajistán’: proponen cambiar nombre de Cauca para que el presidente preste atención a la ola de violencia

Habitantes del Cauca aseguraron que mientras el presidente Gustavo Petro está pendiente de lo que ocurre en Medio Oriente se olvida de regiones afectadas por la violencia como el Cauca - crédito Colprensa

No cesa la violencia en Colombia. Esta vez, desde el departamento del Cauca, los habitantes denunciaron, a través de la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, que están siendo víctimas de extorsión, robos y hasta homicidios. En palabras de la congresista, pareciera que mientras el presidente Gustavo Petro debate los problemas de Medio Oriente se olvida de la región del Cauca, gravemente afectada por la violencia durante los últimos años.

A través de un video compartido en su cuenta de X (antes Twitter), la senadora reveló algunos de los testimonios que conoció durante un recorrido por el departamento del Cauca. Uno de ellos, registrado en el municipio de Piendamó, relata como la inseguridad en la zona se ha acrecentado tanto, a tal punto que recientemente dos comerciantes fueron asesinados.

“Es muy complicado lo que está pasando acá en Piendamó, debido a que a un comerciante, dueño de una compra de café, le pegaron un tiro por robarle un dinero”, contó a la congresista un hombre, que prefirió mantener su identidad en reserva.

Recordando que ese no ha sido el único caso de ese tipo que se ha registrado en el municipio, el habitante de Piendamó indicó que también se han registrado casos de fleteo. “Hay una compraventa que queda hacia la salida del municipio de Morales, al dueño, también comerciante dueño de una compra de café, por robarlo le pegaron como dos o tres tiros”, relató el habitante. “La verdad es muy preocupante eso”, agregó.

Extorsiones o muerte en ‘Caucajistán’

Pero en la región no solo se estarían presentando casos de delincuencia, sino también de extorsión. De acuerdo con la senadora Paloma Valencia, si las compraventas de café no ceden a las extorsiones de los grupos armados, estos los amenazan con asesinar a quienes estén a cargo del establecimiento.

“Estamos hablando que las compraventas de café ya no resisten más, porque no solamente las extorsionan, sino que también las visitan los de los fusiles; el que no pague la extorsión le han hecho tiros. La gente tiene miedo, y las compraventas de café ya no saben si seguir en los pueblos o simplemente irse”, denunció la congresista por el Centro Democrático.

“Cuando uno ve a los compradores de café amenazados inmediatamente tiene que pensar en todos los cafeteros pobres de Piendamó que no van a tener a quien venderle”, agregó Valencia.

A renglón seguido, la congresista lanzó duros dardos al Gobierno nacional, señalando que mientras el Gobierno en cabeza de Gustavo Petro mira y debate sobre las problemáticas del Medio Oriente, se olvida del departamento del Cauca.

“Por eso en el Cauca me dijeron: ‘acuérdese de decir en Bogotá que esto es Caucajistán, a ver si a Petro le interesa”, concluyó su denuncia la senadora por el Centro Democrático.

A continuación, las declaraciones de la congresista Paloma Valencia:

Francia Márquez denunció enfrentamientos en el Cauca

Pero Paloma Valencia no ha sido la única política que ha denunciado casos de violencia en el departamento del Cauca. El miércoles 27 de marzo, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció que en el municipio de Suárez se están registrando enfrentamientos entre grupos armados.

“Estando en Suárez, en un encuentro con organizaciones de mujeres, se presentaron enfrentamientos en la parte alta del municipio. He informado al presidente y al ministro de Defensa sobre esta situación”, escribió la alta funcionaria a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Y agregó: “Instamos a la fuerza pública a hacer lo necesario para evitar que los enfrentamientos escalen y garantizar la tranquilidad, seguridad e integridad de la sociedad civil”.

La vicepresidenta concluyó su mensaje haciendo un llamado para que cese la violencia en todo el territorio nacional. “Ya es hora de que nuestro pueblo pueda vivir en paz. El Cauca, Suárez, toda Colombia ya ha sufrido demasiado el conflicto armado, es suficiente”, sentenció.