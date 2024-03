Iván René Valenciano se sinceró por sus excesos y vicios que lo llevaron a lo más bajo en su vida

Iván René Valenciano fue arrestado en el estado de Florida de los Estados Unidos por manejar bajo la influencia del alcohol - crédito Miami Dade Police

El exfutbolista Iván René Valenciano acaba de publicar su autobiografía titulada ‘El gol de la gloria’, donde comparte numerosas anécdotas personales y profesionales que marcaron su vida y carrera. En el libro, Valenciano se abre sobre su lucha contra el alcoholismo, episodios de detención, su vida amorosa y su relación con la comida.

Este lanzamiento literario se ha convertido en el centro de una extensa entrevista realizada por la Revista Semana, cubriendo diversos aspectos de su vida antes y durante su carrera en el fútbol profesional, incluyendo su paso por los clubes nacionales, en Ecuador, y en Italia, jugando para el Atalanta bajo la dirección técnica de Marcello Lippi, así como anécdotas memorables con la Selección Colombia.

Sus inicios en el fútbol profesional

“Fue por una situación económica. Es la realidad de todo. Estábamos pasando por una situación difícil en ese momento. Mi mamá nunca quiso que yo jugara fútbol. Yo tenía un proyecto de vida en ese momento y era jugar basquetbol, estudiar becado, graduarme, ser ingeniero en sistemas, y por mi papá terminé pateando una pelota”, fueron las palabras de Iván René.

La trayectoria deportiva de Valenciano, adornada por sus altibajos personales, ilumina el lado humano detrás de la gloria deportiva. Al detallar su enfrentamiento con el alcohol, los momentos desafiantes tras las rejas, el impacto de estas circunstancias en su vida sentimental y su batalla con su peso, ‘El gol de la gloria’ presenta un retrato íntimo de una figura pública constantemente bajo el escrutinio de los medios y los aficionados.

El dinero y los cambios de vida

Además, la publicación refleja cómo Iván René Valenciano, apodado ‘El Bombardero’ por su potente disparo, logró dejar una marca imborrable en el fútbol colombiano y sudamericano, a pesar de los obstáculos que enfrentó y cómo el dinero se convirtió en un dios para él.

“Te daña la cabeza (dinero) desde todo punto de vista. Primero porque te crees el dueño del mundo. Siempre he sido de las personas que, más allá de cualquier cosa, el dinero para mí nunca fue la prioridad o fundamental. Disfrutaba de comprar las cosas, que mi familia estuviera bien, de poder comer bien. Por eso muchas veces la gente cree que todo lo que perdí me da duro. Me he caído y me he vuelto a levantar. Cuando me preguntan si extraño el fútbol, para nada. Extraño es el sueldo del fútbol”, aseguró Valenciano.

Su historia no solo capta la esencia de la perseverancia y la resiliencia frente a adversidades personales y profesionales, sino que también sirve como un espejo para aquellos luchando contra demonios similares. La entrevista y el libro, juntos, ofrecen una perspectiva más completa sobre lo que significa luchar y triunfar contra las probabilidades.

En definitiva, la publicación de ‘El gol de la gloria’ por Iván René Valenciano y la subsiguiente cobertura de la revista Semana arrojan luz sobre la compleja realidad de las figuras deportivas, cuya vida fuera de los estadios puede ser tan tumultuosa como emocionante.

Sobre los vicios

“Siempre tomaba trago después de los partidos. Es más, cuando se acababan los partidos, en la concentración, metía mis frías, mis botellas de whisky y me tomaba mis tragos. De resto, nunca me volé a tomar”, señaló el exjugador de Junior de Barranquilla.

Luego profundizó en lo que escribió: “En el libro se enterarán de esas realidades. Tomo trago desde los 16 años que tuve esa posibilidad de tomarme un aguardiente. También la comida, eso no me podía faltar por el tráfico de cuchara que pasamos”.

Revela el poder de la redención y la importancia de la vulnerabilidad, permitiendo a los aficionados y al público en general acercarse más a la realidad de uno de los nombres más emblemáticos del fútbol colombiano.

