Nataly Umaña regresó a su casa: tuvo un recibimiento muy especial

El mundo del entretenimiento y los usuarios ha seguido de cerca los desarrollos en la vida de Nataly Umaña, tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia. La actriz ibaguereña, conocida por su matrimonio con el también actor Alejandro Estrada, ha estado en el ojo púbico debido a su ruptura y las especulaciones alrededor de su futuro después de su eliminación del reality.

Umaña, que sostuvo un amorío con Miguel Melfi durante su estancia en el programa del Canal RCN y la app ViX, causó revuelo en redes sociales, no solo en Colombia sino en toda América Latina. La ruptura de la relación entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada se tornó público cuando, después de 12 años de matrimonio, Estrada en una de las dinámicas del reality ingresó a la casa para concluir su relación.

La ibaguereña, que no tiene familiares en Bogotá, reveló en una entrevista con el programa Buen Día Colombia del Canal RCN, que su primera noche tras dejar el reality la pasó en un hotel, lo que sugirió sería su residencia temporal. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al volver a su casa campestre, donde fue calurosamente recibida por “sus hijos”, sus mascotas, a pesar de que Alejandro Estrada no estuvo presente para el encuentro.

Por otro lado, el actor de Tú voz estéreo reveló que optará por enfocarse en sí mismo, distrayendo su mente con amigos y aprovechando para trabajar en proyectos personales. Aun así, se conoce que ambos tienen una conversación pendiente que podría definir el rumbo de su relación, entre oficializar un divorcio o intentar una reconciliación, así como lo reveló la actriz: “Tengo que hablar con Alejo, porque no sé nada de la situación afuera, no sé si tengo casa o no. No sé a dónde voy a llegar (…) tengo una maleta ahí afuera llena de ilusiones”, reveló Umaña después de su salida en el programa After Show de ViX.

Ahora todos los ojos están puestos en el siguiente movimiento de la expareja y cómo manejarán su situación, tanto personal como pública. A pesar de toda la controversia en las redes, Umaña afirmó sentirse tranquila con la decisión, aunque aún estaba pendiente resolver cuestiones como la distribución de bienes y la custodia de las mascotas. “Tenemos la misma casa (...) Obviamente tenemos una casa. Tenemos las mascotitas. Habíamos hablado siempre que él se quedaba con Mágica, que es la negrita que es una gatita y que yo me quedaba con Thiago y con Litana“, indicó la actriz en una entrevista para Buen día Colombia.

La polémica pareja, de acuerdo con las declaraciones de la ibaguereña, había discutido su separación antes de que la actriz entrara a La casa de los famosos Colombia, debido a un desgaste en la relación que veían sin retorno. “Siempre habíamos hablado en temas legales de cómo nos íbamos a repartir las cosas en caso de una separación, quién se iba a quedar con nuestros hijos (mascotas) (…) Imagínate ya habíamos hablado de todo eso siempre. Ahora que esto pase, no sé, espérenme hablamos y miramos”, añadió la colombiana.

Nataly Umaña también confesó que estaba asistiendo a terapia con Alejandro Estrada para terminar su relación en paz y sin conflictos: “Lo nuestro ya venía mal y apagado, a él le duele que salga yo sacrificada (...) Nosotros veníamos teniendo terapia de pareja para terminar la relación. No era una terapia para ayudarnos, sino para saber dejarnos de una manera muy bonita, en paz, porque los dos somos los mejores parceros”, agregó la actriz para el programa matutino.