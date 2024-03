Embajada de Estados compartió recomendaciones para presentarse a entrevista de solicitud de visa

La embajada de Estados Unidos en Colombia compartió detalles sobre los documentos que debe presentar si está solicitando una visa como no inmigrante, esto puede ser para visitantes, estudiantes, de intercambio o basadas en peticiones.

De acuerdo con la oficina consular, debe tener en cuenta ciertos requisitos como, por ejemplo, no retirar de su pasaporte la etiqueta que con un código de barras que le colocan en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).

“Durante tu cita en el CAS se colocará una etiqueta en la parte posterior de tu pasaporte con el código de barras de tu solicitud, no las retires ya que la necesitaremos durante todo el proceso”.

Otra de las recomendaciones es que al momento de presentarse para la entrevista de solicitud, su pasaporte debe contar con un periodo de validez de mínimo seis meses.

La embajada de Estados Unidos recordó que si cuenta con una visa vigente debe presentar el pasaporte para ser analizado por el oficial consular - crédito Embajada de Estados Unidos

Por otro lado, si cuenta con una visa vigente, pero está haciendo el trámite para solicitar su renovación, la oficina consular solicitó presentar el pasaporte con dicho documento, dado que el oficial tendrá que revisarla.

“Si has tenido una visa de la misma categoría que estás solicitando y aún se encuentra vigente, trae el pasaporte que contenga esa visa, no es posible tener dos visas válidas de la misma categoría por lo que el oficial consular deberá revisar tu visa anterior si aún no ha vencido”.

También, debe estar pendiente de los diferentes formularios con los que debe acompañar su solicitud si se trata de visas de estudiante, intercambio o que estén basadas en peticiones, dado que debe llevar esos documentos a su entrevista con el oficial consular.

Debe tener en cuenta los diferentes formularios que se solicitan en cada tipo de visas - crédito Getty Images

“Si estás solicitando una visa como dependiente, debes presentar un certificado de matrimonio para cónyuges y/o un certificado de nacimiento para tus hijos solteros menores de 21 años, según corresponda”.

En qué casos se requiere una visa de estudiante

Aunque los extranjeros que deseen estudiar en suelo estadounidense deben solicitar una visa para poder permanecer en el país, el tipo de curso de estudio y de escuela a la que planea asistir determinarán si necesita una visa tipo F o M.

De acuerdo con la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés), la categoría tipo F corresponde a cursos que va a tomar en universidades o colegios, escuelas secundarias, escuelas primarias privadas, seminarios, conservatorios o cualquier institución académica, incluidos los programas de formación de idiomas.

En cuanto a las visas tipo M, estas deberán ser solicitadas para cursos o programas en instituciones vocacionales o instituciones no académicas reconocidas, que no sea un programa de capacitación de formación de idiomas.

La embajada solicitó no retirar el código de barras que pega el CAS en el pasaporte - crédito Andina

La Uscis explicó que las personas interesadas en estudiar en territorio estadounidense no pueden hacerlo con una visa de visitante tipo B o a través del Programa de exención de visa (VWP), excepto cuando se trate de estudios recreativos, los cuales no tienen créditos.

Pero, si tiene planeado estudiar por un corto periodo, sí puede hacerlo con una visa tipo B siempre y cuando se trate de un estudio recreativo con el que no obtenga un título o certificado académico.

Debe tener en cuenta que para ingresar a Estados Unidos en calidad de estudiante deberá postularse a una escuela aprobada por el Programa de estudiantes y visitantes de intercambio (Sevp por sus siglas en inglés), en el momento en el que sea aprobado debe pagar la tarifa Sevis I-901 y diligenciar el formulario I-20.

Luego de diligenciar el formulario y registrarse en Sevis, puede solicitar en la embajada la visa de estudiante tipo F o M y presentar el formulario I-20 al funcionario consular en el momento de la entrevista.