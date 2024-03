El mensaje de Oviedo a Petro por aumento de desempleo en Colombia: “La economía nos va comiendo”

Juan Daniel Oviedo afirmó que las peleas entre alcaldes y el presidente van a generar pobreza - crédito Colprensa

Desde la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, el mandatario ha tenido varios cruces de palabras con figuras de la oposición, los cuales algunos luego de las Elecciones Regionales 2023 se convirtieron en alcaldes, por lo que esos inconvenientes se han trasladado a ese ámbito.

Esto se ha visto reflejado en el apoyo que los alcaldes de las ciudades capitales hicieron público al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán luego de que el presidente intentara nuevamente cambiar aspectos de la construcción del metro.

De esta forma, la creación de la “Vaca Cívica” por parte de la Gobernación de Antioquia por solicitud del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha generado un nuevo conflicto en el que mandatarios locales han manifestado estar en contra de Petro, debido a que el presidente ha intentado en varias oportunidades que se cierre la colecta.

Sobre esto, el concejal de Bogotá y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo afirmó a Infobae Colombia que desde su conocimiento como economista es consciente que la “vaca” no llegará a la meta del billón de pesos, pero esto debe ser tomado como un mensaje directo para que Gustavo Petro entienda que sus “caprichos” no pueden condicionar al país.

“La vaca es una cuestión de signaling, que es cómo un acto o un hecho da un mensaje concreto, la vaca no va a recoger el billón o billones que necesitan las vías 4G de Antioquia… La vaca lo que refleja es un hecho contundente y es que el país le está diciendo al presidente “así no”, el régimen de obras en el país requiere marcos legales claros, todo lo que se ha venido construyendo cumple, que al presidente no le guste no significa que pueda decir como un rey que financia y que no”.

El exdirector del Dane afirmó que el mandatario debe entender que el modelo que busca no es sostenible en todos los escenarios, para ello resaltó en la vía Ibagué-Cajamarca como un ejemplo.

“El efecto contundente es que se le dice al presidente que se hable en el Congreso, que hable la nueva forma legal y con garantías para financiar las obras, hay problemas con lo actual, por ejemplo, la vía Ibagué-Cajamarca que es importante para todo el país, yo no puedo salir a cobrarle a los dueños de lavaderos en ese trayecto la valorización”.

Sobre la posibilidad de que este problema se registre en otras obras, Oviedo remarcó que el presidente debe entender que los colegios, universidades y aspectos sociales son relevantes, pero sin competitividad económica de infraestructura no serán sostenibles.

“El presidente dice que es mejor las universidades y los acueductos y eso si es importante, pero como vamos a financiar hasta los profesores, porque después de construir universidades en las lejanías hay que llevar profesores y mantenerlas y eso requiera actividad económica y eso requiere infraestructura vial para que podamos comerciar internamente y luego exportar”.

Juan Daniel Oviedo afirmó que el presidente tiene “caprichos” en algunos aspectos y se manifestó preocupado porque las peleas entre el mandatario y los alcaldes han hecho que la economía en Colombia no avance.

“Lo que sí es triste es que el tiempo pasa y las obras no suceden, es un poco la tensión como actor político que yo vivo, sentir que ya paso una cuarta parte del año y todavía no tenemos claros las herramientas de reactivación del empleo, salió la cifra de desempleo subiendo y no hay trino del presidente, las ciudades tienen estrés y necesitamos una agenda de reactivación económica, con estas peleas nos quedamos con que pasa el tiempo y la economía nos va comiendo”.

Oviedo remarcó que las discusiones entre Petro y alcaldes como Galán o Fico Gutiérrez no dejaran nada positivo y esto se verá reflejado en el futuro inmediato.

“El resto del mundo sí está concentrado en su tarea, van a demandar productos y nosotros no vamos a estar preparados en el año 2025 para eso, lo que es triste es que pasa el tiempo y las cosas no se solucionan y seguramente vamos a ver datos de pobreza que no son tan alentadores”, puntualizó Juan Daniel Oviedo.