‘Pantera’ provocó risas en ‘La casa de los famosos Colombia’ con su respuesta sobre cuántos minutos tiene una hora

Pantera protagonizó un singular momento en 'La casa de los famosos Colombia' que provocó las risas de los residentes

Si por algo se ha caracterizado La casa de los famosos Colombia desde su estreno en febrero es por la creciente tendencia a los conflictos entre los participantes. Ya sea por estrategia o los meros roces propios de convivir con participantes que manejan distintos hábitos de vida, cada vez se hace más compleja la relación entre los participantes que todavía siguen en juego,

Esto se acrecienta cuando la elección de las celebridades por parte del Canal RCN incluye personas que nunca han estado en un reality show, frente a otras que ya tienen experiencia en esta clase de dinámicas. Justamente Pantera es uno de los más destacados en el segundo grupo, pues adquirió popularidad gracias a su paso por Guerreros del Canal Uno.

Una de sus principales virtudes se encuentra en el desempeño que ha demostrado en las pruebas de mayor exigencia física. Adicionalmente, su actitud directa y frontal le ha ganado el respeto de los televidentes a lo largo del programa de telerrealidad. Prueba de ello es que fue el segundo más votado por los espectadores durante la pasada gala de eliminación con el 32,63% equivalente a 1.244.541 votos. Sin embargo, un reciente momento dejó en evidencia que, por lo visto, a Kevin Fuentes –nombre de pila de Pantera–, los números no se le dan tan bien.

Durante una conversación que tuvo lugar en la sala, Julián Trujillo mencionó que una hora tiene 60 minutos, ante la incredulidad de Pantera. “¿Tiene 60 minutos?”, exclamaba sorprendido, a lo que Mafe Walker entre risas le aseguraba que sí, mientras Julián que esos 60 minutos equivalen a 3.600 segundos.

Como quedó evidenciado en la grabación que se difundió en redes sociales, Pantera se mostró confundido ante esta información. “Déjame calcular la vaina porque ustedes están enredándome. ¿Una hora?” repite Pantera, como si tratara de asimilar esa información. Ante la situación, la líder de la semana Isabella Santiago expresó que dudar de ello era como preguntarse cuántos días tiene una semana.

En ese momento Pantera volvió a preguntar. “¿Una hora? ¿60 minutos?”, a lo que Mafe agregó en medio de risas “una hora tiene 60 minutos desde toda la existencia”. Con todo, parece que los números seguían sin cuadrar, porque todavía no terminaba de asimilarlo. “No, yo sabía que un minuto tenía 60 segundos, un minuto tiene 60 segundos, cuando uno empieza: uno, dos, tres, cuatro, cinco, es un minuto, pero ¿una hora 60 minutos?”.

Una vez llegó a las redes sociales, las risas ante ese curioso momento no se hicieron esperar, especialmente porque ni siquiera Mafe Walker pudo contener la risa. Tampoco faltaron los comentarios que pusieron en duda la inteligencia de Pantera. “Con razón la mente no le da para interpretar”, “Sabe más Mafe que Pantera”, “Y hasta Mafe riendose”, “Así o más bruto... Lo buena gente no le quita lo bruto... Dizque déjame calcular...”, “Es bestia solo piensa en comida”, fueron algunas de las respuestas a la publicación.

El modelo y actor provocó las risas de varios de los concursantes por su incredulidad frente al tema

Pantera pide por una visita de su novia

Aunque se ha realizado con regularidad la dinámica de los Congelados en La casa de los famosos, teniendo momentos como la visita de Alejandro Estrada a Nataly Umaña luego de que se descubriera su amorío con Miguel Melfi; Pantera hasta ahora no ha tenido la suerte de recibir la visita de su pareja.

Esta es Claudette Manigat, modelo de profesión que aparece con regularidad en las publicaciones de su novio referentes a las situaciones que viven en su relación, o sus pasiones compartidas por los viajes, la comida o el ejercicio. “No he tenido todavía el privilegio de tener a Claudette, acá en La casa de los famosos”, señaló Pantera en el confesionario.

Debido a que esa invitación le corresponde a El Jefe, parece que Pantera todavía tendrá que esperar un tiempo más antes de recibir dicha visita. No obstante, desde el canal RCN dejaron entrever la posibilidad de que esta semana se de dicho momento.