Alina Lozano y Jim Velásquez cada vez más cerca de ser padres: este fue el resultado de la prueba de embarazo

Jim Velásquez y Alina Lozano volvieron a ser tema de conversación en las redes sociales, pero esta vez por decisiones que han tomado en medio de su relación matrimonial.

La pareja, que ha sido de las más controversiales de la farándula colombiana debido a su diferencia en edad, ya que la actriz es 31 años mayor que Jim, en los últimos meses no han parado de estar en el foco de los medios y las plataformas digitales por diferentes situaciones que les han pasado en su relación y su día a día.

Sin embargo, en esta oportunidad son tendencia porque, a pesar de las críticas, los influenciadores tomaron la decisión de convertirse en papás y someterse a los tratamientos y situaciones necesarias para poder lograr su cometido.

Una noticia que dieron a conocer a través de un video publicado en sus cuentas de Instagram en el que hablaron sobre su deseo de tener un hijo juntos y conformar una familia y, que desde que la anunciaron dejó con la boca abierta a sus miles de seguidores.

“Amigos, les tenemos una noticia que nos tiene muy emocionados y es que vamos a ser padres, o pues lo vamos a intentar”, dijeron Jim y Alina.

De igual forma, en ese momento Alina Lozano se refirió a las críticas que están, sabía que le iban a llover por las circunstancias en las que está la pareja, pero aseguró que aunque los dos tienen claro esto, hará realidad su sueño y el de su pareja.

Por lo anterior, los creadores de contenido digital ya se pusieron la tarea y han dejado ver en varias oportunidades en sus historias de Instagram que ya se encuentran haciendo todo lo posible por hacerlo realidad.

Por eso, en medio del proceso por convertirse en padres, según Alina y Jim, buscaron apoyo médico, para lograrlo, pues la actriz tiene muy en cuenta su edad y que de manera natural es más difícil conseguirlo.

Es así como recientemente los instagramers explicaron en esa misma red social que tienen las ilusiones altas y las expectativas a tope con la posibilidad de una dulce espera próxima a cumplirse porque han presentado síntomas que los puso en alerta, especialmente a Alina, y varios de estos coinciden con lo que Lozano sintió en su embarazo pasado.

Es por esto que tomaron la decisión de hacerse una prueba para confirmar o descartar si está o no en embarazo y el momento lo compartieron con sus seguidores.

“Esta es la segunda prueba que nos hacemos, la primera salió negativa, pero ¿qué cambia con esta?, que Alina ha tenido síntomas”, dijo Jim inicialmente.

Por su parte, Alina continuó explicando en el video algunas de las cosas que ha sentido e identificado.

“He sentido cosas del primer embarazo, como que se me quitaron las ganas de dulce y yo soy adicta al azúcar, mucho sueño y he subido de peso”, aseguró.

Velásquez y Lozano decidieron hacerse una prueba de embarazo para salir de las dudas y conocer si están o no a la espera de su primer bebé juntos, así que como todas las cosas importantes y reveladoras de su mediática relación, registraron el momento en un video y lo publicaron.

De acuerdo con las imágenes, allí se ve el momento en que Alina ingresa al baño con el test de embarazo, mientras Jim se queda afuera impaciente a conocer la respuesta. Luego sale Alina del baño y mientras esperaba a que la prueba arrojara el resultado, no paraba de ver el dispositivo.

Pero la pareja aún no está esperando a su hijo, ya que segundos después se puede ver la cara de desilusión de la actriz y con su cabeza le hizo saber a su esposo que el resultado de la prueba de embarazo salió negativo.

Ante esto, Jim quiso enfatizar en que tiene total esperanza y por eso le dio palabras de aliento a su esposa, diciéndole que no se preocupara y que lo seguirán intentando.