Mujer enfrentó a un ladrón en el metro de Madrid: “Te estás metiendo con una colombiana, baboso”

A pesar de las críticas en contra de las autoridades en Colombia por la inseguridad que se registran en varias ciudades, este es un problema que no solo se registra en el país, sino que se extiende a varios lugares en el mundo.

En Madrid (España), el metro de la ciudad ha sido señalado como un foco de inseguridad en el que al día se registran más de 50 denuncias por robo; esto ha hecho que en redes sociales las grabaciones en las que víctimas de hurtos increpan a los delincuentes dentro del transporte público se hagan virales.

En la tarde del 24 de marzo, se hizo viral una denuncia por parte de una colombiana que estuvo a punto de ser robada en el metro de Madrid, pero esta confrontó al delincuente que era un migrante africano, lo grabó con su teléfono celular y publicó el video en redes sociales.

“Iba en el metro de Madrid línea 3, venía de trabajar eran aproximadamente las 1:35am, soy camarera y este sujeto africano me arrebató el teléfono y salió a correr, me voy detrás de este ladrón gritando que me robaron y un señor le mete el pie y se cae, recuperé mi teléfono y él se llevó un escarmiento mío”, expuso la mujer a la cuenta de X (antes Twitter) de denuncias Cali es Cali.

“Y no me toques más”, le indica el africano a la colombiana en el inicio del video, el sujeto tenía sangre en el rostro, lo que expone el golpe mencionado por la mujer en la denuncia; sumado a ello, la víctima le respondió de manera tajante al remarcar que estaba hablando con una colombiana.

“No es que no te toque más, me robaste el teléfono y entonces, mírate la cara huevón, te estás metiendo con una colombiana, ¡baboso!”, son las palabras de la colombiana durante el video.

A pesar de recuperar su teléfono, la pasajera del metro luego expuso un nuevo problema, ya que afirmó que debido a que tuvo que perseguir al ladrón, había dejado su bolso en el metro, por lo que pidió la ayuda de un funcionario que estaba en la estación.

Por fuera de los comentarios en apoyo a la colombiana, también se registraron varios en los que usuarios resaltaban que no era importante decir que era colombiana y la criticaron por ello.

“Estas cosas me indignan “te estás metiendo con una colombiana” como si fuéramos peligrosos, como si tuviéramos un gen de venganza”, “Menos mal lo cogió, bien por la señora que no se dejó robar” o “No tiene nada que ver que sea colombiana, pero bien por coger al ladrón”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Ante esto, la mujer decidió pronunciarse para afirmar que no reveló su nacionalidad para generar temor, sino para exponer que en Colombia las personas están cansadas de la inseguridad y eso hace que en el exterior se indignen cuando observan un robo.

“Lo que quise decir, cuando le grité que era colombiana no es por xenofobia ni por querer dejar mal a mi país, pasa que en mi país, Colombia, ya estamos CANSADOS de los robos, y venir aquí y trabajar tan duro para que tan fácilmente alguien venga a robarme? Nosotros los colombianos somos verracos, echados para adelante, trabajadores y sin miedo ante estas situaciones. ¡Ya estamos acostumbrados en nuestro país a la delincuencia, además en ese momento de ira se pueden decir muchas cosas! ¡No me arrepiento, ojalá le sirva de escarmiento y busque su trabajo normal!”.