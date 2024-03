“Es el cáncer de la casa”: Nataly Umaña sentenció a Culotauro y arremetió en su contra

Nataly Umaña pidió sacar a Culotauro de La casa de los famosos Colombia por el bien de los demás participantes - crédito cortesía Canal RCN

Nataly Umaña encendió las redes sociales y alborotó el avispero dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ tras su salida, pues como ya es conocido por los seguidores del reality, aquel participante que abandona la competencia debe dejar a uno de los jugadores nominado.

La decisión de la actriz ibaguereña sorprendió a algunos, sobre todo por sus expresiones y argumentos a la hora de justificar su voto: “Nomino a Culotauro porque él es el cáncer de la casa, y como todo cáncer toca erradicarlo antes de que haga metástasis. Entonces chévere si lo sacan”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La participante que le puso sabor a la convivencia más que a la competencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue sin duda la actriz Nataly Umaña, ya que al protagonizar una infidelidad ante las cámaras revolucionó y aportó emoción al reality, pues tanto sus compañeros como el público fueron testigos del nacimiento de su nuevo romance y el fin de su anterior relación con el actor Alejandro Estrada. Hecho que le mereció el rechazo de la audiencia que al final le pasó cuenta de cobro por sus actos sacándola del programa.

Nataly Umaña salió de 'La casa de los famosos Colombia' y la emprendió contra Culotauro - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Si bien su idilio de amor con Miguel Melfi había tomado otros rumbos dentro de la casa, incluso él alcanzó a mirar hacía otros horizontes en los que Martha Isabel Bolaños y Ornella Sierra estuvieron en su mira, pero al final consiguió una reconciliación con Nataly. Aun así, su paso por el la competencia terminó por decisión del público y ahora su romance con el cantante panameño quedó en veremos.

No obstante y a pesar de su salida, Nataly dio su estocada final y que pondrá picante a la séptima semana en el juego, pues dejó en riesgo de eliminación al comediante Camilo Díaz. Recordemos que el humorista bogotano declaró la guerra de frente al panameño que con muy poca votación logró quedarse en la casa una semana más, pero ahora sabe que debe trabajar más por recuperar su fanaticada que en esta ocasión poco lo apoyó.

Nataly Umaña se sacó la espina y dejó nominado a Culotauro tras su salida de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

¿Venganza?

La nominación de Culotauro por parte de Nataly respondió a dos motivos, por un lado el comediante enfrentó a Miguel Melfi en el sexto posicionamiento rompiendo relaciones con él y anunciando que va por su cabeza. Es preciso mencionar que los equipos iniciales de La casa de los famosos Colombia, ‘cielo’ e ‘infierno’ se disolvieron debido a que el actor Julián Trujillo creó el ‘team galáctico’ mientras que por su lado Camilo Díaz busca reclutar al grupo de independientes para sumarlos al que están llamando el ‘team purgatorio’. Esta jugada despertó la furia de Melfi que se ha destacado por ser un competidor fuerte con liderazgo pues lo anterior indica que en adelante deberá luchar con dos líderes más.

Diana Ángel expresó gratitud con la hermana de Culotauro al dejarle palabras positivas en su visita a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

De igual manera, Umaña quedó resentida con el comediante al escucharlo hablar en el confesionario con Alfredo Redes de ella. Acción que por poco le merece una sanción por parte de ‘el jefe’ pues escuchar detrás de las puertas está prohibido en la casa. “Simplemente pasé y escuche mi nombre, por eso me detuve y estaban hablando de mí, decían que yo debía salir porque no aportaba nada a la casa ni tenía una propuesta clara”, argumentó la actriz.

Enterarse de que estaban juzgando su participación a sus espaldas causó en la actriz tanto indignación como sed de venganza. Estas podrían haber sido las razones reales por las que Nataly Umaña eligió a Culotauro como primer nominado de la séptima semana.

“El peor líder hasta el momento”, “es un personaje que no me gusta, con sus chistes sarcásticos es muy ofensivo”, “él esconde algo en su personalidad”, “su risa de payaso me da miedo”, “esta era la nominación que estaba esperando”, “gracias a Dios y falta que nominen a Alfredo se cree que esta tocando el cielo con las manos”, “no tiene ningún sentimiento bueno hacia Diana, pero ella esta engañada”, “este es otro que también tiene que salir”, comentó parte de los seguidores del reality que coincidieron con la decisión que tomó Nataly Umaña.