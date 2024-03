Encontraron marihuana siendo transportada en un vehículo que tenía logos del Inpec en Valle del Cauca

La Policía Nacional incautó cargamento de marihuana en el Valle del Cauca en un vehículo del Inpec - crédito Colprensa

La Policía Nacional encontró un vehículo que supuestamente pertenecería al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este era utilizado para actividades ilícitas por bandas delincuenciales. Puntualmente, habían designado la camioneta para el transporte de drogas con el fin de no levantar sospechas y no ser descubiertos, ya que este al parecer era de una entidad estatal.

Gracias a labores de investigación, las autoridades ubicaron el automotor y descubrieron un cargamento de 800 kilogramos de marihuana en su interior. Según conoció el medio El País Cali, ese golpe contra el narcotráfico tuvo lugar en el sector de Picapiedra, cerca de Mediacanoa, a unos 35 kilómetros al sur de Tuluá. Allí, los uniformados estaban realizando actividades de control y registro en la vía.

En el puente festivo al inicio de Semana Santa, uniformados de la Policía de Tránsito en el Valle están presentes en las vías

En principio, las autoridades habían informado que se trataba de un automotor que era del Inpec y había sido robado a la entidad; también dijeron que tenía las placas modificadas. Dentro de la camioneta hallaron 13 costales rayados, cinco costales azules y seis bolsas negras, todos conteniendo un cargamento de marihuana valuado en más de 320 millones de pesos.

No obstante, luego las autoridades confirmaron que no era ese el caso y que, en cambio, los delincuentes estaban buscando la forma de hacer pasar un vehículo particular disfrazado de uno del Inpec. De acuerdo a lo conocido por el medio mencionado, las autoridades ingresaron a una plantación luego de observar movimientos sospechosos en ese lugar. Fue allí donde encontraron el vehículo camuflado y notaron que tenía logos similares a los característicos del Inpec.

El coronel Giovanni Cristancho, comandante de la Policía en el Valle, destacó el impacto del operativo, calificándolo como un “golpe contundente” a las finanzas de grupos ilegales. “De esta manera, sacamos millones de dosis que podrían afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, dijo el hombre como cita El País Cali. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar redes criminales y proteger a la ciudadanía de actividades ilícitas.

