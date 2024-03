Vargas Lleras dice que Gustavo Petro convocaría la constituyente por decreto: “Igualito al que sacó Maduro”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras dice que el presidente Gustavo Petro convocaría la constituyente por decreto - crédito Joel García/Presidencia de la República/Lina Gasca/Colprensa

Germán Vargas Lleras, el líder de Cambio Radical, volvió a referirse a la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Gustavo Petro, al que comparó con el dictador Nicolás Maduro, y acusó de querer perpetuarse en el poder.

Aunque el exvicepresidente considera que una constituyente no es necesaria para los propósitos en los que el presidente Petro planteó, se subió al bus de la propuesta para hacerle contrapeso al mandatario y buscar vencerlo en una eventual votación.

A través de su columna dominical en El Tiempo, Vargas Lleras desestimó los temas con los que el presidente Petro ha propuesto abordar en una constituyente. Según el ex vicepresidente, ese mecanismo no es necesario para ninguno de los propósitos.

El líder de Cambio Radical ha dicho que su apoyo a la constituyente es para hacer oposición al Gobierno de Petro - crédito red social X

Vargas coincide con Juan Manuel Santos, su antiguo aliado político, en que no es necesario convocar una asamblea constituyente para implementar el acuerdo de paz firmado con las Farc, sino que lo que se necesita es voluntad política.

Tampoco considera que sea el mecanismo para implementar la reforma agraria, porque sostiene que desde el primer día del Gobierno Petro ganaderos y agricultores ofrecieron tierras para desarrollar el programa, pero se han quedado cortos en capacidad administrativa.

“¿Una constituyente para garantizar salud, pensiones y acceso al agua? Será más bien para sustituir un Congreso que se ha negado a actuar como notario de las muy inconvenientes reformas de Petro”, aseguró Vargas Lleras.

Respecto a la justicia, el exvicepresidente señaló que la comisión convocada por el ministro Néstor Osuna, de la que formó parte, no pretendía reformar la constitución; sin embargo ese es uno de los asuntos que el presidente Petro ha planteado abordar en la asamblea.

Vargas Lleras cuestionó si el origen de la constituyente son los acuerdos de las mesas de diálogo con los grupos armados, aunque a excepción de la mesa de diálogos con el ELN (que ya apoyó la propuesta) existen hasta el momento acuerdos claros.

Así mismo, el líder opositor le respondió al presidente Petro por el supuesto complot de un grupo de empresarios del Atlántico a los que acusó de recolectar recursos para comprar votos.

“Acusa Petro, injustamente, a empresarios de Barranquilla de estar haciendo colectas para financiar las elecciones de delegados a la constituyente, cuando lo cierto es que es él quien ha puesto el presupuesto nacional al servicio de su campaña política”, escribió Vargas Lleras.

El líder de Cambio Radical reiteró el llamado a no huir a la propuesta de constituyente, sino buscar lograr las mayorías en una eventual elección de asambleístas para derrotar el capital político del que hace alarde el presidente Petro. Vargas Lleras aseguró que “cada vez más evidente de que Petro quiere perpetuarse en el poder al mejor estilo venezolano y nicaragüense”.

La propuesta del exvicepresidente se basa en el mecanismo reglado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que consiste en promulgar una ley en el Congreso, que sea avalada por la Corte Constitucional, para dar paso a una elección de delegados que redacten la carta magna.

El presidente le contestó al ex vicepresidente diciéndole que la constituyente no es una disputa entre líderes políticos, sino devolverle el poder al pueblo - crédito Presidencia de la República/Colprensa

Sin embargo, alerta que el presidente Petro estaría buscando activar el mecanismo por decreto con el supuesto objetivo de tener control de los asambleístas, debido a que en uno de sus discursos, en respuesta a Vargas Lleras, le dijo que no se contemplaba la participación de líderes políticos.

“Lo cual me confirma la importancia de no soslayar este debate porque el camino que están previendo no es el que ordena la Constitución Nacional, sino seguramente el seguido por Maduro que eligió 300 constituyentes afectos a su gobierno de los 368 posibles... Así procedieron cuando esa dictadura perdió las mayorías en el Congreso”, escribió Vargas Lleras.