Presidente de la SAE se metió en pelea Petro-Uribe: “Prefieren hacer una vaca sombría que pagar impuestos”

El presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, se refirió a la disputa en redes sociales entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe - crédito Presidencia

Continúa la polémica por los señalamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, en relación con que, según lo manifestado por el jefe de Estado, el hoy líder político del Centro Democrático estaría evadiendo impuestos. Al fuerte cruce de mensajes entre ambos, se sumó el domingo 24 de marzo un nuevo personaje, que atizó la polémica e hizo duros señalamientos contra el expresidente.

Se trata del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, que a través de su perfil de X (antes Twitter), se despachó contra Uribe Vélez e insistió en que estaría desconociendo sus obligaciones tributarias. Al igual que cuestionó su iniciativa de hacer una “vaca” para culminar los proyectos de vías 4G en Antioquia, cuando propuso que se done $1 millón para recoger, al menos, $1 billón en ese propósito.

“Prefieren hacer una vaca sombría que pagar los impuestos que deberían pagar, siempre al margen de las normas, siempre rompiendo el orden constitucional, por eso el poder del soberano, el poder constituyente, debe ponerlos en su sitio”, indicó Rojas Medellín, que, si bien no mencionó en su mensaje al exmandatario, dejó en claro hacia quién iba dirigido y qué quería denunciar con el mismo.

Con este mensaje, el presidente de la SAE se despachó contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito @DanielRMed/X

La pelea entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe

Este mensaje se sumó al del presidente Petro, que, con la arremetida del jueves 21 de marzo en contra de Uribe Vélez, cuando indicó que el exmandatario supuestamente no había pagado el impuesto predial de unas propiedades en San Onofre (Sucre), encendió una fuerte controversia en las redes sociales. Y que llevó a pronunciamientos desde diferentes vertientes políticas.

“La pobreza no se soluciona entregando limosnas, como hizo Uribe. Y entre otras, el expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región. Y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras”, indicó el primer mandatario desde esta región del país, como parte de la gira del Gobierno con el Pueblo Caribe, lo que desató una fuerte controversia a la que, el ex jefe de Estado salió al darle la cara.

Con esto, Petro dijo que estaban a puertas de “descubrir una enorme verdad, y es que se quedaron con la riqueza y ni siquiera pagan los impuestos”. A lo que añadió su deseo de que se sepa cuál es el avalúo catastral de estas propiedades en esa zona de país. Ante las acusaciones, el gobernante entre 2002 y 2010 se refirió en sus redes y dejó ver su molestia con Petro; lo que sería indicio de la rota relación entre ambos.

El expresidente Álvaro Uribe le respondió al presidente Gustavo Petro por señalarlo de no pagar el impuesto predial - crédito X

“Pago los prediales anticipados. Si el presidente me hubiera dicho, le habría llevado los recibos al café que me invitó”, expresó Uribe Vélez, que dejó en claro que tanto él y su familia han pagado impuestos a localidades de Córdoba, en donde tiene sus propiedades. “Yo pago los prediales a los municipios, no sabía que se deben pagar al presidente. En los anexos de la declaración de renta el Gobierno puede verificar los pagos”, destacó.

De hecho, el Centro Democrático también se refirió a esta controversia. “Es falsa y totalmente descabellada la aseveración hecha por el presidente Petro de que Álvaro Uribe tenga tierras en San Onofre, Sucre, sobre las cuales pagar predial. El expresidente nunca ha tenido tierras en dicho municipio”, se leyó en el perfil de X (antes Twitter) de la colectividad, que salió en defensa del expresidente.

Luego de esto, Petro se encargó el sábado 23 de marzo de darle continuidad a la polémica con respecto a este tema, con un llamativo apunte, que dio a entender que tendrían planeado un encuentro para discutir el tema; versión que no ha sido oficializada ni desmentida. “El cafecito ahora si tiene hasta jengibre, se han puesto ocho puntos para el acuerdo nacional, bueno que los analicen antes del cafecito”, manifestó el presidente.